El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguró que en el resultado de las pasadas primarias internas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se registró todo tipo de malas prácticas ajenas a la visión y el compromiso democrático de las autoridades del PRM.



“Desde primeras horas de la mañana en Santo Domingo Este las primarias se convirtieron en un evento contaminado por prácticas antidemocráticas que terminaron distorsionando profundamente los resultados en la boleta municipal”, dijo.



Aseguró que la convención no provocó ningún debilitamiento a la imagen y el posicionamiento del presidente Luis Abinader en esa demarcación. “No podemos corroborar los resultados extraídos de ese proceso, ya que estaríamos admitiendo una realidad ficticia, que no existe. Tampoco los impugnaremos ya que la coyuntura y el calendario político determinan, para nosotros, siempre colocando lo primero de primero, dos tareas irrevocables: una asegurar que el resultado de la convención no produzca ningún debilitamiento a la imagen y el posicionamiento del presidente Luis Abinader” sostuvo.



Jiménez expresó que trabajará con todo su equipo para garantizar el triunfo electoral del presidente Luis Abinader y su partido en las próximas elecciones.



Explicó que por coherencia con su forma de hacer vida pública y política, presentará formalmente a su partido las prácticas irregulares que se originaron en las primarias.