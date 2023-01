Email it

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político y secretario Jurídico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, anunció este miércoles formalmente sus aspiraciones a senador del Distrito Nacional.



En este sentido, mediante una rueda de prensa realizada en el hotel Holiday Inn, el dirigente político expresó su intención de aspirar a la senaduría del Distrito Nacional por el PLD, manifestando que la misma no es una decisión repentina, sino que se trata de un provecto que ha ido madurando desde hace un buen tiempo, al recordar que comenzó su carrera política a los 18 años y lo hizo movido por el deseo de aportar en beneficio del país y, sobre todo, de servir a la gente. “Desde entonces, cada vez que he tenido la oportunidad y el privilegio de demostrar esa vocación de servicio he dado lo mejor de mí”, expresó.



Manifestó que el Distrito Nacional necesita un senador que vaya al Congreso a trabajar y que refleje su compromiso en el impulso a proyectos de leyes que se necesitan y que puedan realmente mejorar la vida de las personas, tales como una ley de aguas que garantice el acceso al agua como derecho fundamental, en contraposición a un proyecto que circula y que no beneficia a las mayorías. O una ley que regule la calidad de los servicios públicos, para que estén a la altura de las necesidades de la gente; una ley que fortalezca la representación legal de las víctimas v otra que establezca mecanismos para garantizar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional.



Dantés expresó que ya es hora poner fin a la práctica de aprovechar leves que la sociedad necesita para colar disposiciones que solo benefician a élites de poder, como se ha tratado de hacer con la ley de fideicomiso público, a la vez de afirmar que el Distrito Nacional merece un senador que entienda los problemas actuales y ofrezca soluciones; “un senador que no tenga doble discurso, que no calle ante el poder porque incomode a sus jefes políticos. Que mantenga su palabra y no cambie de posición ante los vaivenes políticos; un senador que hable con la verdad”.



Informó que su proyecto político será amplio, abierto y plural, en el que tendrán cabida todos aquellos que crean en la política como servicio público y como herramienta de transformación, y será integrado por miembros del PLD, por representantes de organizaciones sociales y comunitarias, por comerciantes, empresarios y todos los ciudadanos del Distrito Nacional que deseen contar con un senador que siempre escuche a la gente y que los represente de una manera sincera, no solo en campaña, sino aún más después de ganar las elecciones.



El dirigente político manifestó que su objetivo es ser el senador que tantos capitaleños estaban esperando. El que está presente en los sectores v en los barrios todas las veces que sea necesario y no sólo en circunstancias coyunturales. Un senador que vaya más allá de los discursos, que se aleje de poses populistas y de tendencias temporales de redes sociales. Un senador que demuestre en la práctica, con hechos, su preocupación genuina por los habitantes del Distrito Nacional