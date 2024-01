Santiago. –La candidata a vicealcaldesa por la alianza RescateRD, del municipio cabecera de Moca, provincia Espaillat, kastherlyn Pérez, expresó que, la campaña que ha de llevar junto al candidato a la alcaldía Pedro Fernández, se basa en transformar a Moca en una ciudad más eficiente, moderna y segura.

La abogada reveló, que Moca, aún tiene problemas a los cuales no se les ha encontrado solución, es el ejemplo de las calles que se encuentran en estado no accesible para los residentes, la ineficiente recogida de basura, los espacios deportivos en total abandono, el servicio de las funerarias municipales, que no permiten acceso a la mayoría de los ciudadanos.

«Como manera de aportar y atacar el tema de la Salud Mental, hemos llevado a la alcaldía, la propuesta de instalar unos consultorios móviles dentro del municipio, donde los mocanos puedan recibir ayuda psicológica gratuita», reveló Pérez.

Al ser cuestionada sobre la administración del actual alcalde, Guarocuya Cabral, la jurista indicó que basta ver el deterioro de las calles, el mercado donde los comunitarios se abastecen de los productos de primera necesidad hecho un desastre; el saneamiento del río que ya tiene 4 años que no es intervenido, señalando que dicha fuente natural está contemplada dentro de los planes a ejecutar cuando llegue a la alcaldía.

Pérez también se pronunció hacia la manera en que se maneja la alcaldía de Moca, encabezada por Guarocuya Cabral, aseverando que «no es la mejor indicada en estos momentos».

En cuanto al ecoturismo, dijo que en su plan de gobernanza han hecho una ruta dentro de la ciudad para dar a los turistas visibilidad hacia los puntos céntricos tales como: las calles 3D, los monumentos, la iglesia del Corazón de Jesús, estre otros.

En ese mismo orden, Pérez, precisó dará continuidad a la Mesa de Seguridad Ciudadana, debido a los hechos lamentables que han sucedido en esa demarcación.

«Deberíamos fomentar más políticas con miras a resguardar aún más la seguridad, hemos visto casos donde las personas son amordazadas en sus casas, mira el caso de la semana pasada, donde una persona murió a causa de los golpes que fueron a atracar a su propia casa».

Kastherlyn Pérez, ultimó su alocución, asegurando que Leonel Fernández, será nuevamente el presidente de la República Dominicana.

«Estamos encaminados y trabajando sin descanso para lograr esa victoria el 19 de mayo».