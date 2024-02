El contundente triunfo en las elecciones municipales plantea interrogantes sobre posible conexión entre el respaldo electoral y las políticas de desarrollo

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización gobernante en República Dominicana, ha logrado un éxito significativo en las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero, qu le aseguró la victoria en la mayoría de los municipios del país.



Apenas en unos cuantos no ganó. Esa victoria plantea interrogantes sobre los factores que pudieron influir en la decisión de los votantes. Una posible explicación se encuentra en las políticas de desarrollo local implementadas por el Gobierno central, liderado por el PRM.



Una revisión de informes oficiales sobre la inversión pública, a través de DatoSNIP, deja claro que el Gobierno ha asignado una cantidad sustancial de recursos económicos a proyectos de esa naturaleza en distintos municipios, por toda la geografía nacional.



Por ejemplo, en provincias como Sánchez Ramírez y San José de Ocoa (incluye sus municipios), donde el PRM obtuvo una victoria contundente, se llevaron a cabo múltiples inversiones en infraestructura, principalmente en el sector de transporte por carretera.



Además, la provincia de Santo Domingo, donde el PRM también tuvo un desempeño destacado en las elecciones municipales, recibió una proporción significativa de inversión, especialmente en proyectos relacionados con la justicia, el orden público y la seguridad.



¿Hay una posible correlación entre la inversión del Gobierno central y el éxito del PRM en las elecciones municipales? El tema llama al análisis.



Es plausible que los votantes en estas áreas hayan experimentado directamente los beneficios de estas inversiones en términos de mejora de infraestructuras y creación de empleos, lo que podría haber influido en su decisión de respaldar al partido oficialista y no a otros.



Sin embargo, es crucial tener en cuenta que este análisis no implica una relación causal directa entre la inversión del gobierno central y los resultados electorales. Otros factores, como la popularidad de los candidatos locales y las preocupaciones específicas de cada comunidad, también pueden haber desempeñado un papel importante en las decisiones de voto. Las provincias registraron una cantidad significativa de proyectos aprobados, lo que podría ser interpretado como un compromiso firme del Gobierno con su desarrollo.



En enero de este año en Sánchez Ramírez se aprobaron 5 proyectos , con una inversión total de RD$437.8 millones. Estos proyectos están destinados a la reconstrucción de infraestructura vial, como el puente sobre el río Cevicos en el municipio de Cevicos, lo que podría haber mejorado el acceso y la conectividad en la región.



En San José de Ocoa se registró la aprobación de 4 proyectos, con una inversión total de RD$595.3 millones. Entre estos proyectos se destaca la reconstrucción del camino vecinal El Naranjal-La Barra-Parra afectado por la tormenta Franklin, lo que podría haber tenido un impacto positivo en la movilidad y el comercio local.



En la provincia de Santo Domingo, se destinó una cantidad considerable de recursos, principalmente para proyectos relacionados con la justicia, el orden público y la seguridad. Específicamente, se destacó la construcción de la Central de Entrenamiento e Investigación de la Policía Nacional en el municipio Pedro Brand, con una inversión de RD$3,159.5 millones (datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo).



La provincia de La Vega también recibió una atención significativa, con una inversión de RD$2,621.2 millones destinada a proyectos como la reconstrucción de la carretera desde la calle Federico Basilis hasta Junumucú en el municipio de Jarabacoa. En noviembre de 2023, el Gobierno central aprobó 16 proyectos de inversión pública, lo que elevó el total acumulado a 1,214 proyectos entre enero y noviembre de ese año, representando un impresionante crecimiento interanual del 174% para dicho periodo.



El costo total de los proyectos aprobados en noviembre ascendió a RD$3,361 millones, lo que contribuyó al acumulado anual de RD$169,234.2 millones. Las provincias con la mayor cantidad de aprobaciones entre enero y noviembre de 2023 fueron Santo Domingo (130 proyectos), Santiago (87 proyectos), Monte Plata (74 proyectos) y Duarte (64 proyectos).



Santo Domingo y Santiago, veamos



En cuanto a la distribución geográfica del financiamiento, el 18.8% del monto total aprobado entre enero y noviembre se destinó a la provincia de Santo Domingo, con el 42.8% de este dirigido a la reconstrucción de la infraestructura vial urbana. Por otro lado, en Santiago, que acumuló el 11.4% del monto aprobado en el mismo periodo, el 28.6% se asignó para proyectos similares.



El 95.4% de los proyectos aprobados entre enero y noviembre fueron liderados por el Gobierno central, con un total de 1,158 proyectos. Le siguieron las empresas públicas, con el 2.6% (31 proyectos), y las instituciones públicas descentralizadas y autónomas, con el 1.2% (15 proyectos).



Además de la distribución geográfica de la inversión, las cifras revisadas por elCaribe en DatoSNIP indican que el sector que recibió la mayor parte de la inversión en enero fue el de salud, con un monto total de RD$6,533.3 millones, lo que representa el 41% del total de la inversión. Estos fondos están dirigidos al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud de República Dominicana.



En segundo lugar, el sector de transporte recibió una considerable inversión, con un total de RD$5,368.4 millones, representando aproximadamente el 34% del total. Esta inversión se destinó principalmente a proyectos de transporte por carretera para facilitar la movilidad y el comercio en todo el país.



De otro lado, la inversión en justicia, orden público y seguridad también fue significativa, alcanzando RD$3,159.5 millones, lo que representa aproximadamente el 20% del total. Estos fondos se utilizarán principalmente para la construcción de infraestructura relacionada con la seguridad pública, como la Central de Entrenamiento e Investigación de la Policía Nacional en Santo Domingo.

En promedio subió 81% en dos años y continúa

La inversión pública promedio en la frontera aumentó un 81% en el período 2021-2023 respecto a 2016-2019. Como resultado de ese esfuerzo, la inversión promedio pasó del 7.8 % del total ejecutado a nivel nacional entre 2016-2019 al 12.2 % en 2023, con una inversión de 25,136 pesos per cápita, más de 2.4 veces que el promedio del periodo anterior. Ese 81% de incremento de la inversión pública corresponde a 4 mil millones de pesos.



Se ha integrado en muchos otros proyectos de diversa naturaleza; en infraestructura vial y portuaria, en desarrollo turístico y productivo, para mencionar las áreas más destacadas.



Históricamente, la baja provisión de infraestructura ha sido una de las principales barreras para atraer inversiones productivas a la frontera.



Se avanza –según informes oficiales recientes- en la construcción y mejoramiento de alrededor de 385 kilómetros de infraestructura vial con una inversión de 15,000 millones de pesos, por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.



Esas inversiones forman parte de un plan anual de inversión pública que ejecuta el Gobierno dominicano.