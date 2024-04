El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) aclaró ayer que el órgano electoral no ha llegado a ningún consenso con los partidos políticos relativo al rol de la Policía Militar Electoral en las elecciones del 19 de mayo.



Esta semana, el delegado político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, aseguró que la mesa técnica de la JCE y los partidos habían arribado a un acuerdo de que los supervisores de los recintos asumirían el control de la Policía Militar Electoral.



“El Pleno de la Junta Central Electoral aclara al país que no ha arribado a ningún tipo de consenso con organizaciones políticas sobre el rol de la Policía Militar Electoral, la cual, por mandato del artículo 212 párrafo III de la Constitución de la República y el artículo 20 numeral 24 de la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, únicamente está bajo el mando y dirección del Pleno de la Junta Central Electoral durante las elecciones, cuya prerrogativa es indelegable”, informó la JCE a través de un comunicado.



El papel de los integrantes del cuerpo militar en las pasadas elecciones del 18 de febrero ha sido criticado por los partidos de oposición que han exigido la destitución de la máxima autoridad de ese cuerpo.



Según un comunicado de prensa que envió el periodista Héctor Herrera, de las declaraciones que emitió Díaz en su programa, el político habría referido que el encargado de recinto siempre ha existido, pero que, contrario a lo que sucedía anteriormente que “la Junta Central Electoral contrataba un personal sin vínculos con esa institución para que desempeñara esa labor, ahora estarán al frente funcionarios del órgano comicial”.



Según el comunicado, el dirigente del PLD también habría dicho que el consenso se estipuló para que los partidos políticos tengan un coordinador de delegados en los centros de votaciones quienes “conjuntamente, con los encargados de los recintos de la Junta dirigirán el trabajo de la Policía Electoral”.



Díaz afirmó que el objetivo de la medida era evitar que “se involucren con el oficialismo como sucedió en los pasados comicios municipales del 18 de febrero de este año”.



El pasado 11 de marzo los partidos de oposición depositaron ante la JCE una lista de exigencias de cara a las elecciones del 19 de mayo. En ese documento piden la sustitución de varios funcionarios y que quienes lo sustituyan sean elegidos con el consenso de la oposición.



Sin embargo, la JCE hasta el momento no ha complacido a los partidos en esa solicitud.



La JCE ha emitido una serie de medidas tendientes a evitar el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral, otra de las quejas de la oposición con respecto al desarrollo de las elecciones municipales del 18 de febrero de este año 2024.

JCE creó protocolo para Policía Militar Electoral

La JCE, mediante la resolución 8-2024,estableció el protocolo para la seguridad de la cadena de custodia y de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral durante las próximas elecciones del 19 de mayo. “La Policía Militar electoral tiene como rol fundamental garantizar y ofrecer la seguridad de todo el proceso electoral, es decir que es un cuerpo auxiliar de las autoridades de la Junta Central Electoral”.