El pleno de la Junta Central Electoral estableció el protocolo para la seguridad de la cadena de custodia y de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral durante las elecciones.



En una carta enviada al Mayor General Juan José Otaño Jiménez, especifica que el viernes y el sábado debe permitir el acceso al recinto electoral donde funcionarán los Colegios Electorales para el proceso de recibimiento e instalación del equipo de Escaneo, Digitalización y Transmisión de Resultados Electorales (EDET) y de las valijas del kit electoral, y a los presidentes y secretarios de Colegios Electorales, delegados políticos y sus suplentes, delegados de recintos, técnicos, facilitadores, supervisores, gestores inclusivos, prensa, medios de comunicación, observadores nacionales, observadores internacionales, observadores y cualquier otro funcionario de la Junta Central Electoral debidamente acreditado.



Explicó que durante los procesos de recepción e instalación del viernes 17 y sábado 18 de mayo, se permite el uso de celulares o cualquier otro dispositivo para grabar o tomar fotografías.



Para el día de las elecciones le solicita permitir la entrada a los coordinadores de recintos quienes están pautados para llegar al recinto electoral y sus respectivos Colegios Electorales antes o partir de las 05:00 a.m., así como a los miembros de colegios electorales, delegados políticos y sus suplentes, delegados de recintos, técnicos, facilitadores, supervisores, gestores (as) inclusivos, prensa, medios de comunicación, observadores nacionales, observadores internacionales, observadores invitados por partidos políticos y funcionarios de la junta electoral de la demarcación



Igualmente, a cualquier otro funcionario de la Junta Central Electoral debidamente acreditado, que estén pautado a llegar antes o partir de las 06:00 A.M., del domingo 19 de mayo de 2024.



También llama a dar acceso de los electores y electoras al recinto a partir de las 07:00 A.M, aunque no estén abiertos todos los Colegios Electorales que funcionan dentro del recinto.



Añadió que los votantes que, en su condición de padre, madre o tutor, por razones atendibles como no tener con quien dejar la guarda de los menores para ir a votar, deberán ser dejados entrar con estos menores al Recinto o Colegio Electoral y así facilitar y garantizar su derecho al voto.