La Junta Central Electoral (JCE) informará hoy sobre los lugares de los colegios de votación, conforme el calendario electoral y los plazos legales establecidos en la Ley 20/23.



En un espacio pagado, la JCE informó ayer de los plazos que cumplirá este mes de cara al montaje de las elecciones del 18 de febrero. Hasta el momento, la JCE cuenta con 17 mil 317 centros de votación ubicados en 4 mil 420 recintos en todo el país.



Conforme al artículo 100 de la Ley del Régimen Electoral 20/23, la JCE debe identificar los lugares de votación a más tardar 45 días antes de las elecciones. Hasta el momento, la JCE cuenta con 17 mil 317 centros de votación ubicados en 4 mil 420 recintos en todo el país.



“El local donde funcionará cada colegio electoral será anunciado por lo menos cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la fecha de las elecciones, y no se cambiará después de dicho anuncio, salvo por alguna causa que impidiere su uso para fines electorales y contando el consentimiento expreso de la Junta Central Electoral”, señala el referido artículo de la ley 20/23.



En tanto, el 19 de enero vence el plazo para la creación y fusiones de colegios electorales. Esa medida debe adoptarse a más tardar 30 días antes de la fecha de las votaciones conforme a lo establecido por la ley 20/23.



El artículo 59 y sus párrafos de la ley Electoral detallan la conformación y fecha de creación de los colegios electorales. El segundo párrafo de ese mismo artículo puntualiza que cada colegio electoral se asignará no más de seiscientos (600) electores. “Cuando el número de electores de una demarcación territorial determinada supere los seiscientos (600) electores, la Junta Central Electoral creará un colegio adicional y prorrateará, entre los dos colegios, la totalidad de los electores, tomando en consideración que los nuevos colegios no cuenten con más de 400 electores”, explica la ley.