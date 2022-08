Email it

La FP, PLD y el PRD han tumbado el pulso al gobierno en temas como la reforma constitucional e inciden en debate

Un repaso por los casi 730 días que lleva el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) encuentra que la oposición encabezada por la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD),le ha tumbado el pulso al gobierno de Luis Abinader en más de una ocasión. La reforma constitucional, los planes de una nueva reforma fiscal, el fideicomiso de Punta Catalina hasta la recién aprobada ley de extinción de dominio, son temas en los que la oposición ha vencido.



Otros, como la Ley de Arancel cero para 67 productos de consumo masivo, fueron aprobados a pesar del rechazo de los partidos opositores, pero habría que ver quien gana y quien pierde, políticamente hablando, debido a que tiene el rechazo de sectores económicos y productivos.



La oposición también se ha manejado con cautela con temas como la convocatoria al diálogo para las reformas que hizo el presidente Abinader y se desarrolla en el seno del Consejo Económico y Social (CES). También participó en una mesa de discusión para tratar la complicación del problema haitiano en los últimos años.



Igualmente, al inicio de la presente administración, firmó el Pacto Eléctrico que ha salido a relucir ahora como el supuesto causante de la subida en la factura eléctrica, que el gobierno se vio forzado a dejar sin efecto.



En algunos de los casos en los que la oposición ha vencido, como la reforma fiscal, podría decirse que ha sido por el empoderamiento ciudadano, pues esa medida tuvo gran rechazo igual que el fideicomiso de Punta Catalina.



Sin embargo, no siempre las posturas de la oposición han sido necesariamente populares. Tal es el caso de la reforma a la Constitución, que tenía apoyo de sectores de opinión pública, pero no de la comunidad jurídica y otros se mantuvieron en silencio que hacia ruido en contra.



Los partidos de oposición también manejaron con cautela el referirse públicamente a la huelga que hicieron en 14 provincias del cibao en abril de este año, una serie de organizaciones populares, incluido el Falpo.



Además del PLD y la FP, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se ha sumado a la oposición.

¿Quién es quién entre PLD y FP en 2 años de oposición?



Aunque lo que es FP comenzó hacer oposición desde el 2019 cuando sus dirigentes decidieron enfrentar a sus adversarios internos, que ahora dominan el PLD, luego del resultado de las elecciones del 2020, que dejó ambos grupos fuera del poder, han tenido que volver a caminar desde la acera de la oposición, terreno que no pisaban desde hacía 16 años.



Ambos partidos han tenido que pelear el espacio por lo que al inicio las hostilidades entre ambos eran mucho más fuertes, pero ese enfoque ha disminuido con el paso del tiempo y han pasado a tener posiciones más coincidentes en contra del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su presidente Luis Abinader.



Para el PLD el escenario ha sido más complicado debido a las acusaciones de corrupción que pesan contra cercanos colabores del líder y expresidente, Danilo Medina que involucra algunos de sus familiares cercanos.



En tanto, la FP ha tenido que aprender a poner distancia del PRM para ganarse el calificativo de opositor, debido a que fue aliado a esa organización en varias demarcaciones en los pasados comicios. Luego fueron evidentes los acuerdos para seleccionar los miembros de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y jueces de las altas cortes.



La FP ha tenido la ventaja frente al PLD que su líder, el expresidente Leonel Fernández, está habilitado para ser candidato presidencial para las elecciones del 2024 y que tiene un fuerte impacto de opinión pública, una virtud necesaria cuando se está en oposición. La última encuesta Gallup publicada en el 2020, colocó a Fernández como el líder de la oposición política.



El PLD tiene a su favor, que es la segunda fuerza electoral en función del resultado de las elecciones del 2020 y la segunda mayoría en la Cámara de Diputados. Aunque esa organización ha sufrido una importante fuga de dirigentes, legisladores y alcaldes electos en las pasadas elecciones.



En cuanto al posicionamiento de los temas de la agenda nacional, Fernández y la FP han sido más efectivos que el PLD y Medina. Por ejemplo, recientemente, el presidente Luis Abinader respondió directamente una crítica que le hizo el expresidente Fernández.



Si esa señal puede ser interpretada como un efecto por el posicionamiento electoral, podría inferirse que Fernández lleva la delantera en la acera opositora. Sin embargo, el PLD fijó para el 16 de octubre la escogencia de la candidatura presidencial para el 2024, y habría que medir el impacto de ese hecho en el escenario electoral.



A pesar de eso, ninguna de las seis precandidaturas del PLD, han logrado un posicionamiento contundente en la opinión pública ni han trazado la agenda del gobierno como si han logrado Fernández y la FP. Por ejemplo, el tema sobre el tamaño del crecimiento económico del pasado año que el expresidente ha criticado, llevó una respuesta oficial del Banco Central y de manera indirecta del propio presidente Abinader.



También han llevado la voz cantante con el tema de la inflación, el rechazo a la reforma fiscal, oposición a la reforma constitucional y el último fue relativo al aumento de la factura eléctrica que obligó a dejarla sin efecto.



El PLD tuvo mayor contundencia en el rechazo al contrato de fideicomiso para Punta Catalina, pero en las críticas al uso de esa figura jurídica para sustentar proyectos diversos en el Estado, Fernández también llevó la voz cantante. Otro punto donde se sintió más la voz del PLD fue en las críticas a la Ley de Extinción de Dominio, que finalmente fue modificada y aprobada por todos los partidos, incluido los partidos de oposición que habían enfrentado una campaña por el tema.

El PLD trabaja para conservar su espacio electoral y conquistar el poder.

El PLD, PRD y la FP se unieron para denuncia

Según los partidos de oposición, el PRM a través de la Liga Municipal Dominicana ha desarrollado una estrategia de asistencia a los alcaldes que tiene el objetivo de condicionarlos para que pasen a las filas del partido oficial. Ese hecho llevó al PLD, PRD y la FP acudir ante la Junta Central Electoral (JCE) para denunciar la supuesta compra de sus representantes municipales por parte del gobierno. El retiro del dialogo en rechazo a la reforma, esos partidos lo hicieron en conjunto el mismo día. Sus discursos también son coincidentes en los temas de críticas al gobierno como la inflación.