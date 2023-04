Regidores de los principales partidos políticos en SDE, Santiago y PP no respetaron el tradicional acuerdo

Las 158 alcaldías y 235 distritos municipales del país procedieron a escoger ayer los bufetes directivos de las salas capitulares mediante la aplicación de la regla de oro, la cual se encontró con tropiezos en algunas demarcaciones.



En ocasión del Día Nacional de los Ayuntamientos, los alcaldes y directores de los gobiernos locales rindieron cuentas a sus munícipes del manejo de los recursos y acciones ejecutadas durante el último año.



El acuerdo de la regla de oro -desde el 2006-, mediante el cual se escogen como presidente y “vicepresidente” del consejo directivo a aquellos que sean del mismo partido del alcalde del ayuntamiento o máximo representante local, no fue respetado por regidores de Santo Domingo Este (SDE), Santiago y San Felipe de Puerto Plata (PP).



Tanto en SDE como en Santiago eligieron de vicepresidente un regidor distinto al partido al que pertenece el alcalde. De esta manera los concejales, pertenecientes a los principales partidos, violaron el pacto establecido el pasado jueves en un hotel de la capital, en donde participaron los secretarios y encargados de asuntos municipales de esas fuerzas políticas.



Pese a la objeción de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en ese municipio, ocho de los 20 regidores de esa entidad política se aliaron a sus homólogos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para ratificar como presidente de la Sala Capitular al perremeísta José Ramón Jiménez, y colocar como vicepresidente a Yamil Fortuna, “del partido morado”.



Los líderes del PRM en esa demarcación recomendaron, luego de votaciones internas, que los designados como presidente y vicepresidente fueran los oficialistas Evelyn Fernández y José Antonio Ramírez, respectivamente.



La sesión del Consejo de Regidores para la escogencia del nuevo bufete directivo se celebró sin la presencia del alcalde Manuel Jiménez, quien envió un representante que no ofreció mayores detalles de la ausencia del presidente del gobierno local.



Santiago y PP



El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santiago ratificó al regidor del PLD, Ambioris González, como presidente para un cuarto y último período consecutivo, con lo que completa el bufete directivo con el regidor Jarizqui Izquierdo, “de la Fuerza del Pueblo (FP)”, como vicepresidente.



La renovación de las autoridades se realizó en la sesión extraordinaria, conforme a la Ley 176-07, al conmemorarse el Día de los Ayuntamientos del país y en la que también los partidos representados en la Sala Capitular escogieron a sus respectivos voceros y vicevoceros.



Aunque los partidos políticos acordaron respetar la regla de oro, según se informó, los regidores del PRM en el cabildo local violaron lo pactado, a excepción de dos (regidores Edwin Núñez y Deysi Díaz) que votaron por la propuesta.



Otra demarcación en donde no se respetó el acuerdo propuesto por José Francisco Peña Gómez, extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fue en el municipio de San Felipe de Puerto Plata. Allí hubo un tranque.



Regidores del Partido Revolucionario Moderno no llegaron a acuerdo para elegir a su presidente.



Esto se produjo luego que el regidor Edisson García presentara la terna encabezada por Anulfo Ferreira y Enmanuel Brito, como vicepresidente.



La otra plancha fue presentada por el concejal Vicente Peralta, presidida por Raysa Cruz y Frank Melo, como vicepresidente.



Se procedió a someter a ambas mociones. La primera ofertada fue la encabezada por Raysa Cruz y Frank Melo, que obtuvo seis votos de los 12 concejales presentes. El cabildo tiene una matrícula de 12 regidores.



De igual manera ocurrió con Anulfo Ferreira y Enmanuel Brito, quienes también lograron seis votos, con lo que se produce así un empate. El regidor ausente y que podía desempatar la votación fue Edgar Pichardo. Se desconoce por qué no asistió.



Los concejales presentes en la sesión fueron Angélica López, Jeremías Ureña, Jonas Fernández, Jahaira Santana, Alfred Cid, Frank Melo, Edisson Garcia, Raysa Cruz, Romersom Cid, Vicente Peralta, Anulfo Ferreira y Enmanuel Brito.



En cinco días hábiles los concejales realizarán una sesión para la elección del nuevo bufete del ayuntamiento del municipio San Felipe de Puerto Plata.

Carolina Mejía rindió cuentas en su tercer año como alcaldesa del DN. Momento en que el alcalde Manuel Jiménez informa de su gestión en SDE. Carlos Guzmán, en su tercer periodo como alcalde de Santo Domingo Norte.

Alcaldes ponderan pagos de deudas, y ejecución de obras en 2022-2023



En su informe de rendición de cuentas , los titulares de los gobiernos locales resaltaron los pagos de deudas, ejecución de obras y el aumento de las recaudaciones.



La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, tras arribar el tercer año de su gestión, destacó que a través del proyecto “Parque para todos” se han entregado 142 parques en esa demarcación.



En cuanto a los proyectos ya entregados en el período 2022-2023, destacó la recuperación del Paseo de los Indios, el proyecto “Futuro de Esperanza” que cuenta con 150 alumnos en Villas Agrícolas, los trabajos de recuperación de los servicios funerarios municipales y la entrega del edificio administrativo de la Calle París, adicionalmente destacó el buen manejo de las cuentas municipales y la ejecución presupuestaria.

En su alocución, resaltó que el cabildo cumplió con el 95% del presupuesto ordinario del año anterior.



Mientras, el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, precisó en su informe que en los últimos tres años de gestión, y con un presupuesto inferior al del 2019, redujo la deuda del gobierno municipal en un 10%; aumentó los ingresos propios en 168%, consiguió el primer superávit tributario de la historia del cabildo y multiplicó seis veces la flotilla de vehículos dedicada a los servicios y trabajos operativos.



El alcalde de Santo Domingo Norte (SDN), Carlos Guzmán, afirmó que la actual gestión entregó 14 parques, cuatro centros comunales, 74 badenes, 33 murales, cientos de calles acondicionadas, canchas, clubes deportivos, entre otras obras.



Al asegurar que se recogen 349.18 toneladas diarias y 2,444.29 toneladas de desechos sólidos semanales, afirmó que la actual administración dejó atrás la suciedad, la arrabalización y el caos.



En tanto, José Andújar, alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, resaltó que han construido y reconstruido más de 40 obras; y pagado deudas que tenía ese cabildo por más de 500 millones de pesos. Frente a esto, dijo que hoy el municipio puede proyectar grandes avances, que van desde la recuperación del espacio publicó, hasta la construcción de una terminal de autobuses.



Por el Ayuntamiento de Santiago, tras siete años de ejecutorias, presentó su informe el alcalde Abel Martínez, quien resaltó que la actual gestión se ha caracterizado por fomentar la cultura, cuyos diferentes tópicos han sido artísticamente plasmados en 864 murales; se ha impulsado el arte, la gastronomía y el deporte; al tiempo de rescatar 69 espacios públicos, inaugurar 40 nuevos parques y otros espacios públicos, colocando a la ciudad ante los ojos del mundo, como referente de excelencia.



Asimismo, el alcalde Kelvin Cruz, presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), en su rendición de cuentas, detalló los montos invertidos en la reconstrucción de canchas, complejos deportivos, clubes, centros comunitarios e iglesias.



También en arte y cultura; reparación de caminos vecinales, nuevos parques y el trabajo permanente de las brigadas de ornato, limpieza y mantenimiento vial.



Titular de LMD destaca rol de los ayuntamientos en su día



En ocasión del Día Nacional de los Ayuntamientos, el presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, sostuvo que los cabildos han jugado un rol estelar en el desarrollo de las comunidades por ser los gobiernos de mayor cercanía con la gente.



En ese sentido exhortó a los gobiernos locales a seguir su trabajo de fortalecimiento y desarrollo institucional como forma de liderar los cambios integrales de sus territorios.



D’Aza ofreció las declaraciones ayer en la mañana, al encabezar una ofrenda floral en el Altar de la Patria junto a las entidades asociativas de la municipalidad, en conmemoración del “Día Nacional de los Ayuntamientos”. Así inició la “Semana del Municipalismo Dominicano” que se organiza por primera vez en el país, con varias actividades.



Se desarrollará una a agenda multitemática desde el 24 al 27 de abril que ponen en valor el rol fundamental que juegan los gobiernos locales y que incluye un encuentro con el presidente Luis Abinader, así como la realización de un congreso dedicado al tema de las políticas de seguridad y convivencia ciudadana con expertos de distintos países.

Partidos han respetado el acuerdo durante 17 años

La regla de oro es un acuerdo firmado en el año 2006. Durante diecisiete años esto se ha respetado, para evitar los problemas y enfrentamientos que en el pasado ocurrían y para darle un carácter de formalidad. Todos los años los secretarios encargados de asuntos municipales de las fuerzas políticas del país firman un acuerdo para cumplir con esto. Así se hizo la pasada semana. En un acto en el que estuvieron presentes los representantes de la Federación Dominicana de Municipios, la Liga Municipal Dominicana, la Federación de Distritos Municipales, la Asociación Dominicana de Regidores y la Asociación Dominicana de Vocales, los partidos principales del país rubricaron un acuerdo para respetar la “Regla de Oro”. Estamparon su firma Kelvin Cruz del PRM, quien a su vez es el presidente de Fedomu; Ramón Santos, del PLD; Ignacio Ditrén, de FP; y Wellington Mejía, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

1,000

Millones de pesos invertirá el Ayuntamiento de La Vega en construcción de obras, según informó.

Denuncia

El regidor Antonio Félix sostuvo que la violación a la regla de oro fue una traición al PRM y a sus autoridades.