La Fundación José Francisco Peña Gómez, en presencia del presidente Luis Abinader, presentó el podcast “De su propia voz”, una iniciativa que busca difundir más de 300 discursos memorables del líder a través de ‘Tribuna Democrática’, en los que, según destacaron los organizadores, este llevó un mensaje de esperanza y unidad a todo el país.



José Francisco Peña Guaba, hijo del fallecido líder político, expresó en nombre de la Fundación que “con este podcast, buscamos mantener viva su voz y que su legado continúe inspirando la lucha por un futuro mejor”.



En un conversatorio llevado a cabo en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, figuras como Tony Raful, Marino Mendoza, Juan José Encarnación y Luis José Chávez compartieron anécdotas sobre Peña Gómez. Durante el evento, resaltaron su liderazgo, su compromiso con la democracia y su programa “Tribuna Democrática”, el cual utilizaba para difundir sus ideas.



Un momento emotivo del evento fue la exhibición de una grabadora y un micrófono que Peña Gómez usaba, lo que trajo recuerdos de sus discursos.



Los hijos de Peña Gómez, liderados por José Francisco Peña Guaba, ofrecieron la casa de su padre en Cambita, San Cristóbal, al presidente Abinader para que la convierta en un museo.



Peña Guaba expresó que esto honra el legado de su padre y permite que las futuras generaciones conozcan su impacto en la política dominicana.



“El legado del doctor Peña Gómez no pertenece a ningún partido político, a sus amigos ni siquiera a su familia, ya que es una marca país, y no podíamos permitir que se desvaneciera por razones que no vienen al caso.



“La casa de Peña Gómez se convertirá en un museo conmemorativo con sus pertenencias para que sea visitada por todos los dominicanos y se convierta en un gran centro de historia de la República Dominicana”, dijo Peña Guaba.



Atractivo turístico



El presidente Abinader enfatizó la importancia crucial de preservar la memoria histórica de la nación a través de instituciones como los museos. En particular, destacó la relevancia de establecer un Museo de la Democracia en honor al destacado líder político José Francisco Peña Gómez.



Abinader argumentó que un museo dedicado a Peña Gómez no solo serviría como un atractivo turístico, sino que también proporcionaría a los dominicanos una oportunidad invaluable para comprender y apreciar la vida y el legado del líder.

Podcast se trasmitirá por plataformas digitales

Peña Guaba explicó que “De su propia voz” estará disponible en plataformas digitales para acercar el legado de Peña Gómez a las nuevas generaciones.

El primer discurso del Podcast fue presentado en el acto. Se trata del panegírico ante la tumba de su madre, María Marcelino, pronunciado por Peña Gómez frente a figuras importantes de la época, incluyendo al presidente Jacobo Majluta y , el presidente electo Salvador Jorge Blanco.