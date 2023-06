San Antonio de Guerra – «Estamos alarmados porque ya no solamente se trata de asaltos, de robos, de homicidios y de violencia, sino que ahora estamos teniendo secuestros en la República Dominicana», dijo Leonel Fernández mientras encabezaba una juramentación en el municipio de San Antonio de Guerra.

«Entendíamos que hay secuestro del otro lado de la frontera, pero no aquí en la República Dominicana y, lo más grave de todo, lo más grave, frente a lo cual el gobierno no dice una sola palabra, por vez primera nuestros hijos están siendo desaparecidos en la República Dominicana, no se sabe del paradero de ellos», manifestó el expresidente dominicano, de manera preocupada.