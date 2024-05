El tres veces presidente de la República y candidato para esa misma posición por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó ayer que no ha “hecho nada para beneficio personal, nunca”, por lo que no hay ningún aspecto ético o moral de lo cual deba arrepentirse de sus pasados gobiernos.



“De manera que yo no hago nada, con lo cual no le confiero el derecho a nadie que pretenda humillarme porque mi conciencia está tranquila”, expresó al manifestar que se puede decir y hacer contra él todo lo que se quiera.



“Pude haberme equivocado pero mi intención siempre ha ido en beneficio del pueblo dominicano. Y no he hecho nada para beneficio personal, nunca. Siempre mi corazón, mi mente, mis sentimientos han estado en favor del pueblo dominicano”, respondió cuando se le preguntó si modificaría algunas cosas si volviera a ser presidente del país.



Fernández dijo que tiene la conciencia clara y eso le ha permitido asimilar lo que él describe como la “tragedia del poder”, que es cuando la gente que te acompañó en el proceso de dirigir el Estado se aparta de tu lado y además de eso, se convierte en tu adversario, cuando ya no tienes la función pública.



“En la historia dominicana hay como una tragedia con la presidencia. Cuando se sale, siempre hay dificultades. Dificultades con los propios compañeros tuyos”, describió el expresidente.



En su participación en el programa Buenas Noches, Buena Suerte de la periodista Yanessi Espinal por CDN radio, el expresidente de la República dijo que no piensa en retirarse de la política, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones del próximo domingo en las que compite con el actual presidente de la República, Luis Abinader, y el exalcalde por Santiago, Abel Martínez.



“No lo he pensado. Yo no me retiro de nada. Yo lo hago hasta donde pueda y si todavía tengo fuerza y tengo ganas, pues lo sigo haciendo”, respondió el exmandatario.



El Gobierno no tiene ideas propias



Pese a que su organización política junto a la coalición de partidos agrupados en la denominada Alianza Rescate RD han hecho cuestionamientos y reclamos a la Junta Central Electoral (JCE), el exmandatario dice que este pleno de miembros tiene mayor capacidad de escucha que los del 2020 y eso le motiva a darles el beneficio de la duda para la celebración del certamen electoral de este 19 de mayo.



En su acostumbrada crítica a la gestión de gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezada por Abinader, Fernández lo calificó como un gobierno sin ideas propias, que se ha basado en continuar proyectos y programas que encontró de sus antecesores en el poder.



“Este gobierno gobierna con ideas prestadas. Su spot del teleférico, eso no identifica este gobierno. Que está haciendo una expansión del Metro, qué bueno, pero no fue el visionario de eso. Continúa una obra previa, no ha sido capaz de visualizar algo que lo identifique como tal”, afirmó Fernández al describir que el Metro de Santo Domingo es un proyecto que él impulsó y construyó en sus gestiones de gobierno, al igual que el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).



Otro de los ejemplos citados es el teleférico, lo cual, dijo. es un sello de los gobierno de Danilo Medina.

Fernández expresó que otro elemento que confirma la falta de ideas del actual presidente de la República es el hecho de que la decisión de cerrar la frontera con Haití por el conflicto surgido a raíz de la construcción de un canal en el río Masacre o Dajabón, fue a petición del ex primer ministro haitiano, Ariel Henry, quien tampoco estaba de acuerdo con la obra.



Durante la entrevista, reiteró las críticas por el manejo económico, la seguridad ciudadana y enfatizó que el Gobierno utiliza los programas sociales como mecanismo de captación electoral y hace uso de los recursos públicos en la campaña.

No hubo reconciliación política con Danilo

El también expresidente del PLD reafirmó que el acto en donde estuvo junto al expresidente de la República y presidente del PLD, Danilo Medina como parte de la alianza Rescate RD, no es una reconciliación política.



“Estamos en dos proyectos políticos distintos. Podemos coincidir en un proyecto determinado, qué bien, podemos no coincidir. Y ya no hay conflicto porque estamos en formaciones políticas distintas”, expresó.



“Ahora, yo no albergo ningún resentimiento de tipo personal con el presidente Danilo Medina. No tengo ninguna actitud hostil, belicosa hacia él. Ni contra él ni contra nadie. Yo no tengo ese sentimiento contra nadie”, enfatizó al señalar que hay respeto mutuo.