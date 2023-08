La tarea clave para vencer al grupo contrario a la lianza en el PLD la encabezaron Francisco Javier y Amarante en la reunión del Comité Político

La alianza entre los tres principales partidos de oposición, Fuerza del Pueblo (FP), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tuvo protagonistas estelares, especialmente en el partido morado, por la resistencia que mostró un grupo encabezado por el candidato presidencial, Abel Martínez, a un acuerdo que incluya al partido verde.



El presidente del PRD, Miguel Vargas, ha jugado el papel más importante como hilo de comunicación entre los líderes del PLD y la FP, Leonel Fernández Danilo Medina. En el proceso, Vargas se manejó con absoluta discreción y solo hizo apariciones públicas cuando lo entendió oportuno.



El dirigente y miembro del Comité Político, Carlos Amarante Baret jugó el papel más estelar que condujo al PLD a pactar una alianza opositora, porque diseñó e implementó la estrategia que llevó a los contrarios a un acuerdo que incluyera al partido verde. De hecho, arrancó la estrategia desde que el PLD salió del poder sin colocarse en favor de ninguno de los grupos.



Otros actores



El siguiente actor fundamental fue Francisco Javier García, el renunciante jefe de campaña de Martínez, que llevó la voz cantante para vencer con argumentos a los contrarios a la alianza, en la determinante reunión del Comité Político de ese partido en junio de este año.



El papel más estelar lo ha jugado Roberto Rosario, que lleva la línea dura de las negociaciones de su partido y Nicolás Calderón, que tiene vínculos primarios con los dirigentes del PLD. Del lado del PLD, Danilo Díaz, lleva la línea dura en las discusiones, mientras que Rubén Bichara, tiene un carácter más conciliador.



Aunque aliado a Leonel Fernández y la FP, el dirigente político, José Francisco Peña Guaba, fue de los promotores del acuerdo y junto con Amarante Baret diseñó la estrategia inicial.



De último, el veterano político adoptó una actitud pasiva ante la opinión pública por el avance de las negociaciones. Sin embargo, a lo interno de los grupos que trabajan la arquitectura del acuerdo, su papel siempre se mantuvo activo.



Otras de las figuras que jugaron un rol importante por el respaldo desde que perdieron el poder en 2020, son Carlos Pared, Robert de la Cruz, Rafael Hidalgo, Charlie Núñez y Gabriel Castro.



Hacen historia por madurez política



Las dificultades para lograr un acuerdo electoral entre el PLD y la FP, no tenía como único obstáculo la resistencia de dirigentes tanta jerarquía como el candidato presidencial y el secretario general, Charlie Mariotti. La propia historia política estaba en contra de la concretización de un acuerdo.



Han pasado menos de cuatro años que entre lo que son hoy el PLD y la FP, surgieron diferencias tan profundas que salieron del poder.



La historia política de la República Dominicana no registra que quienes se “enfrentan a muerte” logren cicatrizar las heridas en tan poco tiempo.



Una muestra es el caso del enfrentamiento entre el entonces presidente Hipólito Mejía y Hatuey de Camps, presidente y figura fundamental del PRD, se dividieron en 2004. El partido blanco salió del poder y el fallecido político fue expulsado del partido del jacho. Fundó el PRSD. Ocho años más tarde, en 2012, De Camps respaldó la candidatura de Mejía en una alianza con el PRD.



Mejía y Miguel Vargas se dividieron por la candidatura presidencial del PRD en las elecciones de 2012. Hasta la fecha, más de diez años de lo ocurrido, ambos dirigentes no se han reconciliado, en términos políticos.



La división entre los discípulo de Juan Bosch se concretizó en octubre de 2019, tras las primarias en las que Fernández alegó que fue víctima de un fraude electoral para despojarlo de la candidatura.



A pesar de eso y que los dos principales líderes del PLD y la FP, no se han reunido, lo cierto es que las hostilidades entre esos grupos han bajado. Es probable que otro de los efectos de la alianza sea que el gobierno ahora reciba toda la descarga de las críticas, mientras que el PLD y la FP se respeten como consecuencia del pacto que incluye apoyo para la segunda vuelta presidencial.

Carlos Amarante Baret, Roberto Rosario y Nicolás Calderón.

Sigilo en el manejo de los acuerdos arribados

El presidente del PRD y vocero oficial del acuerdo de los tres principales partidos de oposición, ha manejo con total sigilo los acuerdos hasta ahora alcanzados entre las fuerzas políticas. En principio el pacto implica 86 municipios de los 58; cuatro senadurías y 150 distritos municipales. Según fuentes, en el nivel senatorial la alianza va muchos más avanzada y ronda por 15 provincias que ya han sido pactadas. Los partidos tienen fecha hasta el 20 de noviembre para depositar los pactos de alianzas y coaliciones para las elecciones municipales de febrero, según lo establecido en el calendario elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) para los comicios de 2024.