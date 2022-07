El comunicador, abogado y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Domingo Jiménez, falleció ayer luego de mantener por 10 meses una lucha intensa contra el cáncer de páncreas.



La lamentable noticia la dio a conocer su hijo, el también comunicador y economista Ernesto Jiménez, a través de sus redes sociales.



“En el día de hoy, mi padre, el Dr. @domingojimenez, ha partido a los brazos del Señor, nuestro Dios. Le doy gracias a Dios por el padre que me otorgó y, como hijo, estoy tan lleno de amor y agradecimiento hacia mi padre que las palabras no alcanzan para expresar lo que siento”, posteó en su cuenta de twitter.



Trayectoria política



Domingo Jiménez era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En 2008 fue designado por el entonces presidente de la República Leonel Fernández, como Ordenador Nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo.



Además, fungió como titular de la Secretaria de Asuntos Laborales del PLD, y renunció a esa organización política para fundar la Fuerza del Pueblo junto al exmandatario Fernández.



Al enterarse de su muerte, Fernández expresó a través de su cuenta de twitter su pesar por la muerte de quien describe como “su gran amigo de mil batallas”.



“@domingojimenez, extraordinario ser humano, leal y firme a sus principios. Sentido pésame a sus hijos, amigos y seres queridos. Te extrañaremos todos los días, apreciado Domingo. Descansa en paz”, concluye su mensaje.



Cronología de su enfermedad



Desde que fue diagnosticado con cárcel, a través de su cuenta de twitter, Domingo Jiménez siempre con una actitud optimista expresaba al pueblo dominicano el proceso de su enfermedad.



El 8 de septiembre de 2021, anunció que fue “diagnosticado con una tumoración maligna entre hígado y páncreas.



En diciembre de ese año, comunicó que “una significativa y milagrosa mejoría” de salud, luego de tres meses de estadía en la ciudad de New York siendo atendido en el Presbyterian Hospital.



Uno de los twists más conmovedores lo posteó el 22 de abril del presente año: “Desde el aislamiento en que estoy (lejos de mis hijos, de mis hermanos, de mi familia, de mi país, de muchas personas a las que quiero y amo) a través de una ventana he repasado mi vida y reafirmo, en este abril de primavera, que vivir solo tiene sentido si lo haces lleno de bondad”.



La situación de salud de Jiménez empeoró en mayo pasado. Fue diagnosticado con un nuevo tumor cancerígeno en la columna vertebral. Sin embargo, con el optimismo que lo caracteriza, tres días después volvió a escribir para agradecer “en lo más puro y noble de mi corazón, la solidaridad, el apoyo, y el deseo, conjuntamente con sus oraciones, por la recuperación de mi salud”.



Sus últimas palabras en Twitter las utilizó para expresar su pesar por la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. “Estoy afectado de un cáncer terminal, el cual ya ha hecho metástasis. Lo estoy padeciendo, pero la muerte de Orlando me duele y me enluta más allá de mi sufrimiento de salud”, posteó el 6 de junio.