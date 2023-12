“El Partido de la Liberación Dominicana luce recuperado y energizado para este fin de año, con bríos renovados. Ha reconquistado su territorio en el cariño de la población dominicana desde que inició el 8 de julio la movilización y fidelización de los votos morados”.

Así evalúa el año 2023 para el Partido de la Liberación Dominicana Roberto Rodríguez Marchena, Coordinador General de Comunicaciones de la campaña de Abel Martínez.

Para el exportavoz y director de Comunicación en los gobiernos del PLD, las elecciones de febrero expresarán en votos el hartazgo, la decepción y el malestar presentes hoy día en la conversación en calles, callejones, colmados, supermercados, talleres de mecánica y de ebanistería, salones de belleza, sastrerías, farmacias, oficinas de las Edes, fincas, granjas, plazas comerciales y redes sociales: el PLD y aliados, la Alianza Rescate RD, ganará mucho a poco al partido gobernante.

“He tenido acceso a documentos confiables de partidos políticos, dice Rodríguez Marchena, a estudios empresariales; he conversado con líderes locales y nacionales de distintos partidos, con líderes de opinión y estoy acompañando a Abel en su visitas a municipios y distritos de todo el país; la proyección creíble de resultados al día de hoy (18 de diciembre), a 7 semanas de las elecciones municipales, es la siguiente: la Alianza Rescate RD obtendría entre el 65-67 % de las alcaldías y entre el 70-72 % de los distritos municipales”.

En el caso del PLD, partido líder de la Alianza Rescate RD, varios factores habrían concurrido o estarían concurriendo para que el partido morado lograra dar un “asombroso vuelco” a la situación difícil que vivió en 2021 y 2022.

Rodríguez Marchena menciona algunos de los factores que habrían provocado este cambio favorable para el PLD:



“1-Certero diagnóstico de la naturaleza y procedencia de los embates que recibía y repliegue táctico y operacional para fortalecer las líneas de defensa organizativa y electoral, con apertura, reclutamiento y promoción de miembros a nuevos cargos directivos.

“2-Ruptura afectiva temprana y creciente entre población y gobierno. “El gobierno no me quiere, no le importo, ni yo, ni mi familia, ni mi negocio”.

“Resistencia pasiva, decepción de la población pobre y de la emprendedora de clase media a las ejecutorias del gobierno PRM, percibidas como “indolentes e hijas del desamor” y que han reducido la capacidad resolutiva del Estado, precarizado programas reductores de desigualdad y pobreza y desarticulado las habilidades técnicas y experiencia acumulada de la burocracia estatal.

“3-Acertada selección de Abel Martínez como candidato presidencial. Político joven, gerente público exitoso, con larga trayectoria y vasta experiencia de servicio público, combativo, de fuerte personalidad y verbo fácil, Abel Martínez ha logrado conectar con asombrosa facilidad con la gente, instalar su relato y mostrar empatía con el dolor y el malestar de la población dominicana.

“4-Integración a la campaña del dos veces presidente de la República Danilo Medina y presidente del PLD. La recordación de su extraordinaria obra de gobierno, marcada por el cariño al campo, al productor agropecuario, convoca multitudes entusiastas y fideliza votos de decisiva importancia en distritos y municipios en todo el país.

“5- Leitmotivs potentes y comunicación de bajo costo: “Aguanten que ya falta poco, “Nosotros somos los que sabemos”. Estos “misiles comunicacionales” han sido muy efectivos compactando, aportando direccionalidad y pasión al combate de la tropa con un efecto desmoralizador en las filas gubernamentales, tal como recoge la minería de data.

“El Gobierno quedó atrapado en el cambio reversivo y repulsivo por incumplimiento y desamor a la población. Al mismo tiempo, acorralado por la formidable pinza política y comunicacional de estos dos leitmotivs.

“Gracias a su asombrosa capacidad de resiliencia, el PLD ha sabido acopiar y federar una efectiva e inteligente gerencia de múltiples recursos comunicacionales de bajo costo y enfrentar con éxito el despilfarro propagandístico gubernamental”.

Según Rodríguez Marchena, en este año 2023, la situación electoral ha dado un vuelco significativo, que permite proyectar que “de los 158 municipios, la Alianza Rescate RD ganaría entre 103 y 106 alcaldías, mientras el PRM entre 52 y 55 alcaldías. De igual modo, dicha alianza que integra PLD, FP y PRD, ganaría entre 164 a 169 distritos municipales, de 235 en total”.