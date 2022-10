Margarita Cedeño dice no quiere ver a ningún dominicano en situación de vulnerabilidad

María Trinidad Sánchez.- La ex vicepresidenta de la República y aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Margarita Cedeño, asegura en su gobierno trabajará para eliminar la desigualdad social en la nación.

“Yo no quiero ver un joven yéndose en una yola del país; yo no quiero ver un hombre matando a una mujer; yo no quiero ver una mujer lacerándose, humillándose, aguantando golpes porque no tiene que comer, apuntó la aspirante presidencial.