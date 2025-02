El exsecretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charles Mariotti, considera que esa organización política tiene amplias posibilidades de retornar al poder, paso que daría si se hace mínimamente bien lo que se debe hacer.



“Es que se debe introducir el Partido en la sociedad, que es una agenda a desarrollar por el Partido”, dijo Mariotti en la entrevista con los conductores del programa Contra Viento y Marea.



En esa dirección, reiteró que luego de avanzar en los procesos internos y escoger sus autoridades y cuadros directivos, el PLD tiene “que fajarse a ser más partido”.



Reveló que la decepción de la población con las actuaciones del gobierno del PRM está llevando a una alta valoración del PLD, coyuntura que debe ser aprovechada por la organización insertándose en la sociedad.



Conquistar electores



“Debemos trabajar para que el desprecio a este Gobierno sin juicio se convierta en aprecio para el Partido de la Liberación Dominicana”, dijo Mariotti.



Dijo que es tiempo de que los mejores hombres y mujeres del PLD estén en las calles para conquistar electores y hacer consciencia de la necesidad de reencauzar el país.



Mariotti sugiere que, para tener un trabajo efectivo, el Partido de la Liberación Dominicana tiene que poner en funcionamiento la Secretaría de Evaluación y Control.



Explicó que para su fortalecimiento miembros y dirigentes del PLD están obligados al trabajo e inserción en la sociedad, pero con sustentación científica, como demandan los tiempos.



“El mundo no está para inventos, los votantes no son de nadie, lo que impone a los partidos políticos reinventarse para no morir” concluyó.