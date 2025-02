Fuerza del Pueblo, PLD y PRD dicen que se omitió hablar de obras; cuestionan deuda pública y problemas sociales

Los Partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) reaccionaron ayer al discurso de rendición de cuentas hecho por el presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional.



El presidente de FP y expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró ayer: “La impresión que ha dejado el discurso presidencial es que su gobierno se caracteriza por ser ineficaz, incumplidor e inoperante”, al omitir obras que prometió desde la campaña de 2020 y que aún no ha cumplido.



Dijo que la alocución del mandatario no logró ocultar la realidad que vive la población dominicana.

Fernández señaló que el discurso presidencial estuvo “lleno de exageraciones” y que la supuesta estabilidad económica que destacó Abinader no se refleja en la realidad del pueblo dominicano.



Según el expresidente, el costo de los alimentos ha subido drásticamente en los últimos años. “La carne de res ha aumentado un 65%, la de cerdo un 58%, el pollo un 51%, los espaguetis un 45% y el arroz un 52%”, detalló, y aseguró que el 49% de los dominicanos debe recurrir a préstamos cada mes para poder comprar comida.



Además, criticó que, bajo estas condiciones, el presidente Abinader hable de erradicar el hambre en el país.



Sobre el sector salud, Fernández consideró que el mandatario presentó un panorama alejado de la realidad, citando un informe de la Conferencia del Episcopado Dominicano que cuestiona la falta de políticas públicas claras en el sistema de salud.



Fernández reprochó que Abinader omitiera los problemas estructurales del sector educativo y criticó la gestión del gobierno en el sector energético, asegurando que la población sigue sufriendo apagones y tarifas elevadas.



En cuanto al suministro de agua potable, sostuvo que “se anuncian grandes inversiones, pero los dominicanos siguen sin recibir el servicio adecuado y se ven obligados a comprar agua a camiones en sus barrios”.



Hablemos la verdad dice el PLD



El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su secretario general, Johnny Pujols, denunció lo que considera “medias verdades e inexactitudes” en el informe presentado por el mandatario, aseguró que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha intentado maquillar la realidad que vive el pueblo dominicano.



Bajo el lema “Hablemos la Verdad”, el PLD criticó el aumento sostenido en los precios de los productos básicos, afirmó que la importación de arroz, alimento esencial para la población, se ha incrementado en un 344 %, a pesar de la supuesta producción récord anunciada por el Gobierno. Asimismo, denunció que el precio de alimentos esenciales como el pollo, el cerdo, la leche y los víveres han subido hasta un 68 %.



Señala que el sector agropecuario ha sido “deliberadamente golpeado” en favor de las importaciones, lo que ha llevado a un aumento del 71% en la compra de productos extranjeros, lo que pone en riesgo la soberanía alimentaria del país.



Cuestionó los datos presentados por Abinader en materia de empleo, afirmó que la mayoría de los puestos de trabajo generados son informales y de baja calidad.



Además, denunció la paralización de importantes infraestructuras dejadas por la pasada administración y el incumplimiento de promesas como la solución vial del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, las circunvalaciones de Baní, San Francisco de Macorís y Moca, así como la ampliación del Metro de Santo Domingo.



La exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, dijo que Abinader presentó su rendición de cuentas con un discurso cargado de cifras y autoelogios, pero alejado de la realidad que vive el pueblo dominicano.



Refirió que la inflación ha golpeado con fuerza a las familias dominicanas. La canasta familiar sigue manteniéndose alta, lo que significa que el poder adquisitivo de los ciudadanos es cada vez menor.

Dijo que otro factor preocupante es el comportamiento reciente de la tasa de cambio, que ha mostrado una tendencia alcista.

Vargas habla de los incumplimientos

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, expresó que el discurso fue abordando entre promesas incumplidas y propuestas aspiracionales.



“La realidad que viven día a día los dominicanos, donde prevalece la insatisfacción, la incertidumbre, la frustración, la desilusión y la desesperanza, no se corresponde con la narrativa que se pretendió vender en el día de hoy desde la Asamblea Nacional”, expresó Vargas Maldonado.



Miguel Vargas dijo que el presidente habló de un crecimiento del 5 % en el Producto Interno Bruto (PIB) y prometió duplicar la economía en los próximos diez años, sin embargo, el crecimiento solo beneficia a una minoría y no se traduce en mejorar la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos.



“El costo de vida sigue aumentando, el poder adquisitivo disminuye, los salarios reales no han crecido al ritmo de la inflación, y la pobreza sigue siendo una realidad para millones de dominicanos. La promesa de reducir la pobreza general al 15% y erradicar la pobreza extrema carece de una estrategia real, clara y sostenible, especialmente cuando el empleo formal sigue estancado y la informalidad supera el 50%”, expresó el presidente del PRD.