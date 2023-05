Email it

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, resaltó los aportes de esa organización política al progreso y desarrollo del país, conquistas que se han tirado por la borda en la presente gestión del Gobierno.



Al participar en el cierre de una asamblea de dirigentes peledeístas en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, el expresidente dijo: “No existe un partido político que haya hecho tanto por la República Dominicana como el PLD, desde la época de Trujillo hasta la fecha”.



Medina invitó a los dirigentes peledeístas a doblar el trabajo, salir de los locales y trabajar con la gente en las calles, presentando la propuesta para un nuevo gobierno peledeísta, que representa Abel Martínez.



Agregó que Abel Martinez, con el respaldo del pueblo, será el próximo presidente de la República.



“Nosotros vamos a ganar las elecciones. Yo no tengo dudas. Es el único partido con estructura a nivel nacional”, dijo Danilo Medina.



Asimismo, Medina considera precaria y preocupante la situación que vive el pueblo dominicano en los actuales momentos.



“Este es un pueblo que no está bien. Que no está caminando bien y que está sufriendo”, señaló para invitar al trabajo de los miembros y militantes significando que la única agenda que tiene el PLD es la del triunfo de Abel Martínez.



Danilo Medina cerró la asamblea de dirigentes del PLD que enlazan la dirección del partido con las provincias, municipios, circunscripciones electorales y distritos municipales.



La asamblea con los enlaces del PLD fue el primero de tres encuentros, dos de ellos convocados para ayer. Luego siguió una reunión con dirigentes de las circunscripciones del Distrito Nacional . Un tercer encuentro será realizado hoy sábado con los dirigentes de la provincia Santo Domingo.



Asamblea de dirigentes



El presidente del PLD encabezó el encuentro junto a Charles Mariotti, Temístocles Montás y Rubén Bichara, para orientar sobre aspectos fundamentales de la actual fase de la campaña electoral y el trabajo político.



Al inicio de su intervención Medina hizo referencia a su estado de salud, apuntó que se ha ido recuperando, pero que le recomendaron chequeos periódicos y evitar situaciones estresantes.



Bichara, en su calidad de coordinador de la Comisión Nacional Electoral, adelantó que ya se tiene el reglamento que regirá el proceso de elección de candidatos y candidatas al Congreso Nacional y a los municipios.



Agregó que se espera que la comisión sea completada con la representación de los miembros del Comité Central y de la base partidaria.



De su lado Charles Mariotti, ofreció las garantías que el PLD con Abel Martínez ganará las elecciones del 2024.



Afirmó que como organización el PLD continuará con su plan de trabajo “sin dejarse entretener o desviar de su meta principal que es la obtención del triunfo”.



En el desarrollo del encuentro se hizo mención al trabajo de Abel Martínez, que ayer retomó su agenda con actividades en Navarrete.



Hoy y mañana Abel Martínez estará en Villa González y marchará junto a su partido por las calles de Santiago contra el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana.



Antonio Peña Mirabal, presidente del PLD en Santiago, informó que todo está preparado para marchar este sábado junto al pueblo y Abel Martínez, candidato presidencial.

Dice Francisco Javier sigue en campaña Abel

El secretario general del PLD, Charles Mariotti, reveló que Francisco Javier García estará integrado al Comité Nacional de Campaña del candidato presidencial Abel Martínez.



Es lamentable y hay que lamentarlo. Francisco Javier García es un símbolo del peledeísmo que no se ha ido ni se va a ir de la organización. Va a estar dentro del comité de campaña, ese círculo virtuoso que él ayudó a construir”, expresó Mariotti al ser cuestionado al respecto en el programa El Gobierno de la Mañana.



Las declaraciones de Mariotti se produjeron un día después de que Francisco Javier García presentará su renuncia como coordinador nacional de la campaña electoral de Martínez.



Ratificó que el expresidente Danilo Medina no será el coordinador de la campaña del PLD. Agregó que también estará en el Comité Nacional de Campaña colaborando en lo que esté a su alcance y al lado del candidato Abel Martínez.



“El presidente del Partido Danilo Medina está bien. Hoy (viernes) está en una reunión con los enlaces provinciales, municipales, de circunscripciones de distritos municipales y del bloque de Comités Intermedios en la Casa Nacional”, dijo.