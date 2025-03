El presidente de la Comisión Electoral de la Fuerza del Pueblo (FP), Henry Merán, informó que la elección de las nuevas autoridades no será el 6 de abril como se había previsto, pero no especificó la nueva fecha de las votaciones.



En cuanto al procedimiento para definir el organismo y método de votación para la escogencia de las autoridades, Merán explicó que la propuesta que los integrantes de la Dirección Central escojan las nuevas autoridades de la organización debe ser refrendada por ese órgano, pero aún no ha sido convocado.



“Será variada a los fines de permitirles a los compañeros aspirantes en todos los niveles de elección tener el tiempo suficiente para promover sus aspiraciones”, comentó el dirigente de la FP.



Asimismo, Merán confirmó que el reglamento que regirá el Congreso Elector fue presentado a la Dirección Política de la FP y aprobado en su reunión ordinaria del pasado 18 de marzo, con la participación de 51 miembros, de los cuales, 35 votos a favor, 7 en contra y 9 abstenciones.



Entre las abstenciones figuran el presidente y líder de la organización, Leonel Fernández, el vicepresidente, Radhamés Jiménez y el propio Merán.



Esa decisión generó disgusto en la organización entre los aspirantes a la secretaría general, Dionis Sánchez y Franklin Rodríguez, que afirman que la decisión afecta el derecho a elegir las autoridades a más de 87 mil dirigentes que habían sido identificados originalmente para conformar el padrón de votantes para la elección de las autoridades.



“La modalidad de elección delegada en la Dirección Central, de ser ratificada, se realizará conforme a los métodos establecidos en nuestro Estatuto, en línea con las prácticas de los principales partidos del país”, explicó Merán.



Sobre ese particular, Merán afirmó que la reunión fue un encuentro democrático y que los estatutos de la organización establecen las modalidades para escoger a las autoridades.



Tanto Sánchez como Rodríguez han instado a los integrantes de la Dirección Central a votar en contra de la propuesta que aprobó la Dirección Política.



De igual manera, el presidente de la Comisión Nacional Electoral fue enfático al establecer que la FP tiene una sólida estructura, en el país y en el exterior, auditada y validada como resultado del Congreso Ordinario “Dr. Franklin Almeyda Rancier”. Afirmó que esa estructura inducirá a la Fuerza del Pueblo a ganar las elecciones en el año 2028, lo que aseguró garantizará a la organización ganar las elecciones en el año 2028.



La FP dejó formalmente abierto el Congreso para escoger nuevas autoridades el dos de marzo de este mes, luego de cerrar la primera etapa del proceso que se tomó seis meses.



Durante las discusiones se reformaron los estatutos.

Los cargos que se van a elegir son de Dirección

En el proceso de elección de las nuevas autoridades serán escogidas las direcciones provinciales, municipales y de circunscripciones. Además los miembros de la Dirección Central y la Dirección Política. La reforma estatutaria creó el cargo de supervisor general, que tiene cuatro adjuntos y es designado a propuesta del presidente de la organización por la Dirección Central, el máximo organismo de decisión del partido de oposición.