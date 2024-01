El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, advirtió que la población dominicana de más escasos recursos económicos no soporta más incrementos de precios en los alimentos.



Al concluir el recorrido del fin de semana por tres provincias del Cibao, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, advirtió que la población dominicana de más escasos recursos económicos no soporta más incrementos de precios en los alimentos.



Al finalizar su travesía por Puerto Plata, La Vega y Monseñor Nouel, Vargas indicó que, mientras se producen estos aumentos en los productos de primera necesidad a diario, las familias dominicanas ven disminuir sus ingresos.



“A los pobres no les alcanza para comprar las tres comidas; literalmente, están pasando hambre”, expresó Vargas.



El también presidente del PRD, llamó al Gobierno a adoptar medidas puntuales para afrontar la problemática y, a su vez, el alza del dólar.



“Esta situación podría desmejorar aún más la calidad de vida de la gente y aumentar la canasta familiar”, insistió. Sugirió dar apoyo a los productores agropecuarios, en busca de aumentar la producción y hacer que los alimentos lleguen a precios justos a la población. Vargas dirigió actos de apoyo a los candidatos municipales y distritales del PRD y la Alianza Opositora Rescate RD.