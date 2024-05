La reconfiguración del tablero de partidos políticos que inició en 2014 con el nacimiento del PRM y la división del PRD y continuó en 2019 con la formación de la FP y el cisma en el PLD, se consolidó en las elecciones del pasado domingo.



Los partidos más jóvenes del sistema, el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) representado por el color azul y la Fuerza del Pueblo (FP) por el verde, han pasado a protagonizar el escenario electoral. Han sustituido los partidos más fuertes y viejos, el PLD con más de 50 años de fundado y con 20 años con el dominio del poder. Y al PRD, con 85 años de vida.



Ahora, la FP es el principal partido de oposición y la segunda fuerza electoral del país. Mientras, el PRM se consolidó como partido de poder al lograr la segunda victoria electoral consecutiva en las que retuvo el Poder Ejecutivo que ganó en 2020, amplió su matrícula senatorial a 29 senadores y el númeero de diputados.



Caída del PLD



El PLD lleva dos elecciones consecutivas en caídas en la votación que lo han sacado del escenario electoral. El lugar de segunda fuerza política que ganó en 2020 y que retuvo en las elecciones municipales, lo perdió en las votaciones presidenciales y congresuales del pasado domingo. Su votación en el nivel presidencial fue de apenas 10% y no alcanzó medio millón de votos. No logró ninguna plaza senatorial y bajó considerablemente su matrícula de diputados.



De sacar el 61.74% de los votos en el nivel presidencial, 30 senadores y más de cien diputados, perdió las elecciones en 2020, el control del Congreso y la mayoría de las alcaldías.



En cuanto a votación bajó al 37% en el nivel presidencial en 2020 y en las elecciones del domingo apenas 10%. En el nivel municipal bajó de 33% en 2020 a 22% en febrero pasado.



En 3 comicios, PRD pasa minoritario



La caída del PRD, fue rápida. Mucho mas acelerada que la del PLD y el PRSC. Pese a que había resistido divisiones como la renuncia de Juan Bosch en 1973 y la de Jacobo Majluta en 1990. En solo cuatro años, el PRD pasó de una votación de 47% que logró en 2012 a 7% en 2016, en el nivel presidencial.



En los comicios de 2020, el desempeño del partido blanco, fue aun peor. Logró conservar la condición de mayoritario por el criterio que aplicó la JCE de mantener esa condición a los partidos por lograrlo en un nivel de elección. El PRD obtuvo un 5% solo en el nivel de diputados. En el nivel presidencial apenas llegó al 2.38%.



El pasado domingo no logró el 5% en ninguno de los niveles de elección. En el voto presidencial apenas alcanzó 19 mil 657 votos equivalente al 0.45%. Lo propio ocurrió con las votaciones municipales del 18 de febrero.



Su presidente, Miguel Vargas, en las elecciones recién concluidas se empeñó en impulsar la alianza opositora Rescate RD del que fue uno de sus principales promotores y armadores.



Vargas quedó con las siglas del partido blanco luego de la lucha que dividió ese partido, en una batalla que se originó en las primarias del 6 de marzo de 2011 entre el presidente del PRD y el expresidente Hipólito Mejía por la candidatura presidencial para las elecciones de 2012.



Luego de la derrota del partido blanco ese año, Mejía y sus seguidores iniciaron una batalla contra Vargas por el control del PRD. Entre los que acompañaron al expresidente figura el hoy presidente Luis Abinader. En esa batalla, perdieron las siglas, pero se quedaron con la masa perredeísta.

El PRSC, 28 años en intensivo y aún respira

El PRSC inició su caída las elecciones de 1996, cuando quedó en tercer lugar. Desde entonces solo ha experimentado bajas, pero a pesar de eso, sigue con vida. El pasado domingo, el partido rojo en el nivel presidencial alcanzó solo 37 mil 971 votos para un 0.87%. Fue fundado 1964 y reconocido en la JCE el 20 de abril de ese año. Jacinto Peynado. En el año 2000, el PRSC tuvo un aliento al sacar el 24% de los votos. Las primarias para elegir el candidato presidencial del 2004, fueron traumáticas en una disputa entre Eduardo Estrella y el extinto Jacinto Peynado, pero ganó el primero. En esas elecciones el PRSC obtuvo una votación de 8.65% y cae por primera vez por debajo de los dos dígitos en su votación. En el 2008, otra disputa por la candidatura presidencial la ganó Amable Aristy Castro y logró una votación de 4.79%, y eso hizo que perdiera la condición de partido mayoritario. Fue la última vez que el PRSC llevó candidato propio. En el 2012 participó aliado al PLD y logró una votación de 5.87%, y en el 2016 al PRM y alcanzó un porcentaje similar de 5.67%. En 2020, fue aliado a la FP y en la casilla presidencial no alcanzó el 2%. Ahora el partido rojo tiene la categoría de minoritario por no alcanzar el 5% en ningún nivel de elección.