Eddy Olivares considera que las candidaturas independientes necesitarían una reforma constitucional porque el monopolio de las candidaturas está consagrado en la Constitución para los partidos políticos, pero advierte que se debe respetar el fallo del Tribunal Constitucional.



El vicepresidente ejecutivo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y exmiembro de la Junta Central Electoral (JCE) consideró que el Tribunal Constitucional no fue prudente en el manejo de la sentencia sobre las candidaturas independientes porque legisló en lugar de emitir una sentencia exhortativa.



“Hicieron una sentencia manipulativa y redactaron parcialmente los dos artículos, ese fue un error gravísimo porque el sistema electoral es como un edificio, si usted daña una columna, el edificio completo se impacta y tiene un efecto negativo, entonces, es complejo el sistema electoral”, expuso durante la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Entre las dificultades expuestas por Olivares sobre la complejidad del sistema electoral para las candidaturas independientes, figura la sucesión de las candidaturas y los cargos de elección popular. “Hay que buscar una solución, el legislador tiene que buscar una solución, pero en un marco en el que se respete el espíritu de la sentencia”, advirtió.



“En el caso de un candidato independiente que haya ganado no tiene como sustituirse porque el organismo que sustenta las candidaturas independientes desaparece inmediatamente pasa el proceso”, explicó. Sin embargo, Olivares dijo que lo hecho por los jueces del TC no es ilegal porque esa posibilidad está contemplada en la ley orgánica del Tribunal Constitucional.



“Lo que ellos hicieron está permitido en la ley, pero se excedieron porque debieron ponderar que es un derecho fundamental, el derecho al sufragio, y por otro lado, debieron ponderar también el impacto que esto tendría, ahora con la brecha que deja la reglamentación el legislador tendrá que, en la medida de lo posible, tratar de evitar el efecto negativo de la sentencia”, expuso.



El dirigente del PRM aclaró que no está instando a que no se respeto la sentencia del TC porque siempre será un abanderado de respetar los fallos de los tribunales. “Ninguna sentencia debe ser desacatada, pero en el reglamento debe buscar una salida porque el sistema electoral es fundamental, porque sin el sistema electoral la democracia no funciona”, subrayó Olivares.



El vicepresidente del PRM expuso que el legislador debe buscar una solución al impacto negativo de la sentencia y que en el proceso legislativo es necesario que se respete y se escuche lo que piensa la gente sobre los temas que son objeto de debates legales. Dijo que las críticas a la sentencia no obedecen a que estén en contra de las candidaturas independientes, sino que estas deben hacerse a través de movimientos u organizaciones debidamente constituidas.



“El artículo 216 de la Constitución de la República, que es la que consagra el funcionamiento de los partidos políticos que debe ser democrática, el monopolio de las candidaturas a cargos de elección popular corresponde a los partidos políticos, ese fue el núcleo de la sentencia, discutible por supuesto, porque la constitucionalización de los partidos políticos expresan claramente que el monopolio de las candidaturas lo tienen los partidos políticos, y de hecho es la principal función de los partidos políticos de presentar las candidaturas a cargos de elección popular, además se trata de un derecho fundamental”, explicó Olivares.

Afirma que el PRM gana si Abinader lo preside

El vicepresidente ejecutivo del PRM y ministro de Trabajo consideró que el presidente Luis Abinader debe asumir la presidencia de la organización a partir de 2026. Al mismo tiempo aclaró que el respaldo que tiene el Abinader para dirigir el partido no obedece a que es presidente de la organización, sino a que se ha constituido en el principal de ese partido. “El presidente no tendría competencia porque es el principal líder del partido y si él decide ser el presidente del partido, que pienso es lo que conviene”, expuso.



Sostuvo que como conoce el pensamiento democrático de Abinader pedirá que la elección se haga con votación. Igualmente, dijo que las promociones de candidaturas presidenciales a lo interno de la organización se han desarrollado en un marco que no irrespeta los límites a las leyes electorales. “Hasta ahora se han manejado dentro del marco de la ley, siempre he planteado que nadie debe hacer campaña fuera de los plazos establecidos en la ley”, aclaró. Sobre la campaña a destiempo instó a la JCE a aplicar las medidas necesarias para que los dirigentes y los partidos políticos respeten los plazos de ley, entre las que citó no admitir la candidatura de quien promueva aspiraciones más allá de lo permitido por la ley.