El candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, defendió el derecho que tiene la República Dominicana a deportar a los nacionales haitianos que se encuentran ilegales en territorio dominicano, ante la solicitud hecha por el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



Al ser entrevistado en Despierta con CDN, Omar Fernández recordó a la ACNUR que el problema de las migraciones de los haitianos no es exclusivo de la República Dominicana, sino que se ha convertido en un problema de la región.



“Me parece a mí que en condición de vulnerabilidad se encuentran los 10 millones de haitianos. Es una crisis nacional. Entonces, le preguntaría yo ¿la República Dominicana que debe hacer recibir a los 10 millones de haitianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad? Por supuesto que no. Este es un país soberano, un país independiente, un país que toma sus propias decisiones de cómo poner en marcha su política migratoria” expresó Fernández, candidato a senador FP-DN.



Asimismo, insistió en que República Dominicana es el país más interesado en que Haití esté bien. Entiende que mientras mejor esté Haití menos problemas le transfiere a la República Dominicana.



En otro orden, el también diputado por la Fuerza del Pueblo lamentó el nivel de hacinamiento y la corrupción que impera en las cárceles del país, a propósito del incendio ocurrido en el Penal de La Victoria donde hasta el momento se han reportado 13 reclusos muertos, lo que ha consternado a la población dominicana, que exige una investigación del caso.



Anticipo a PYMES



Omar Fernández dejó establecido que al llegar al Senado de la República impulsará su iniciativa de que se elimine el pago del anticipo a las micro, pequeñas y medianas empresas, por considerar que ese impuesto merma la capacidad de desarrollo de ese sector productivo.



“Conversando con pequeños empresarios me he dado cuenta de que el anticipo no te permite avanzar bien y lo que estoy planteando es una reforma del artículo 314 del Código Tributario, para que en el caso de los microempresarios, empresas que tienen 10 empleados o menos no paguen más anticipos. En el caso de los pequeños empresarios que paguen anticipo sobre la base del 50% de los impuestos liquidados del ejercicio anterior”, detalló el legislador.

Pide repensar desarrollo de la tanda extendida

En el ámbito de la educación, Omar Fernández abogó por que se repiense cómo se está desarrollando la tanda extendida en las escuelas públicas. Sostiene que ese tiempo se usa solo para el ocio cuando debería estar enfocado en impulsar la educación en ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas y artes.