Santiago. El diputado y aspirante a Senador por Santo Domingo de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, instó a los santiagueros a votar por Víctor Fadul como alcalde de Santiago.



Fernández, quien encabeza todas las encuestas en Santo Domingo, se desplazó hasta Santiago para agotar una agenda partidaria que incluyó actividades conjuntas con Fadul, que es el candidato a alcalde de la Fuerza del Pueblo.



“Hemos venido a manifestar nuestro respaldo público al próximo alcalde de Santiago, Víctor Fadul, es un amigo, buen legislador, he aprendido mucho de su comportamiento y trabajo en el Congreso. Me siento muy orgulloso a una posición que no es lo que la mayoría de los jóvenes aspiran, veo a Víctor muy comprometido, así que exhortó a los santiagueros a que le den un voto de confianza”.



Omar ponderó las virtudes y capacidades académicas y humanas de Fadul, así como su compromiso con el desarrollo de la nación.