El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, favorece que en una eventual reforma a la Constitución el número de diputados que integran ese órgano sea reducido de manera “significativa”.

Considera que la República Dominicana es muy pequeña para los 190 legisladores que conforman el ala congresual.



Pacheco enfatizó que la Cámara de Diputados es “demasiado grande”, “inmanejable” y hace que el trabajo que se realiza allí sea “demasiado duro”, por lo que quisiera que su planteamiento sea uno de los temas a incluir en la eventual mesa de diálogo pro reforma a la Carta Magna. Su sugerencia no contempla a los diputados electos en los comicios del pasado domingo, sino a los del período siguiente (2028-2032).



“Ese es un tema que hay que sentarse con los facultad, con los constitucionalistas (…). Si reducimos la matrícula para el porvenir, el país va a tener un respiro, porque somos demasiados, somos casi 200 diputados. Entonces, la próxima reforma que se pretende hacer, eso podría entrarse ahí, cuando se hagan las discusiones (…). Yo entiendo que ese es un tema que tenemos que abordarlo”, indicó.



El veterano legislador no cree que “sería un tiro en el pie” apoyar la eliminación de algunas curules. Dijo esto cuando se le preguntó sobre si los congresistas que aspiren a reelegirse en el próximo cuatrienio apoyarían o no lo expuesto. Aclaró que da su opinión como ciudadano y diputado, pero que lo más importante es que el país reclama casi con unanimidad la reducción de la matrícula del órgano parlamentario.



El pasado 29 de febrero el partido Opción Democrática (OD), a través del diputado José Horacio Rodríguez, propuso una serie de reformas para elevar la calidad del Congreso Nacional, siendo la más sonora la eliminación de 50 curules de la Cámara Baja.



Pacheco desfavorece método D´Hondt y elecciones juntas



El presidente de la Cámara de Diputados también abordó el tema del método D´Hondt, a propósito de las elecciones recientes en las que quedaron fuera una cantidad importante de diputados, algunos de ellos con varios periodos en el Congreso Nacional, como son los reformistas Máximo Castro, Rafaela “Lila” Alburquerque y Pedro Botello.



Alfredo Pacheco entiende que el controversial método D’Hondt está “obsoleto” y hay que “tratar de revisar y ver otras opciones”.



Por otro lado, el congresista desfavorece el criterio de juntar las elecciones presidenciales, congresuales y municipales, como han propuesto dirigentes oficialistas y otros sectores del país. Aunque considera que los comicios deben ser “movidos” de fecha, deja en manos del pueblo la decisión.



“Todavía hoy miércoles aún no estamos claro en cuanto a todos los diputados, entonces, imagínate tú que eso tuviera el ingrediente municipal también, es un problema. Sin embargo, sabemos que algo hay que hacer, y es mover esas elecciones. La que sea, la que el país se ponga de acuerdo”, subrayó.



Ola de reformas



Alfredo Pacheco resaltó que con la mayoría calificada que ha obtenido el PRM y aliados se enfocarán en patrocinar “una gran ola de reformas” anunciadas por el Gobierno, como son la fiscal, la laboral, de la Seguridad Social, el Código Penal y el Código Civil. Adelantó que algunas de esas tranformaciones la podrían abordar en lo que resta de esta legislatura o en la siguiente, que se inicia a partir de este 16 de agosto.

Fue juramentado como diputado en sustitución

En su sesión ordinaria de ayer, la Cámara Baja juramentó a Joel Cabrera Núñez como diputado de Santo Domingo Norte en sustitución de Betty Gerónimo. La exdiputada entregó la curul el mes pasado tras ser electa alcaldesa del municipio de Santo Domingo Norte en las elecciones del 18 de febrero de 2024.



Tras ser juramentado como legislador hasta el próximo 16 de agosto, Cabrera Núñez agradeció al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y a su compañera Betty Gerónimo -presente en la juramentación- por confiar en él. Destacó que trabajará arduamente por legislar en favor de la Circunscripción 6 y del país. El nuevo congresista encabezó la terna que presentó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) al pleno legislativo, por lo que, como es la tradición, fue el elegido. Los demás integrantes de la terna son Altagracia de la Cruz Díaz y Oliver Rijo.



“Nos permitimos enviarle los nombres de la terna de candidatos propuestos para sustituir a nuestra diputada (…), quien asumió la Alcaldía del Municipio de Santo Domingo Norte, para que esa digna Cámara de Diputados escoja el sustituto”, indica parte de la carga firmada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza.