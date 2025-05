La FP a pesar de tener candidatura definida para 2028, las promociones a Omar ponen “chivos” a los dirigentes

La candidatura presidencial para las elecciones de 2028 tiene ocupado a los dirigentes de los tres principales partidos políticos y provocado contradicciones internas.



En el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) la competencia por la boleta presidencial está cada vez más activa y con más aspirantes y en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) plantea una nueva división por la decisión de adelantar la elección.



En la Fuerza del Pueblo (FP) las promociones a la candidatura del senador Omar Fernández tomaron un nuevo giro con las declaraciones de diputados que lo respaldan, mientras la vieja guardia verde responde en respaldo contundente a la candidatura del líder y presidente de la organización, Leonel Fernández.



El caso que llama más la atención es de la FP, principal partido de oposición en el que Fernández luce como candidato único para las próximas elecciones, sin embargo, las promociones que favorecen a su hijo y senador de la capital, no cesan.



El propio legislador, cuestionado sobre el tema, respondió que el proyecto de su padre está por encima del posicionamiento favorable que se le atribuye en las encuestas.



“Siempre he dicho que será un sueño cumplido ver mi padre presidente, lo he dicho en muchas ocasiones; para mis los valores familiares siempre estarán por encima de las encuestas, y lo de mi padre siempre estará primero que cualquier cosa que me pueda ocurrir por la cabeza, siempre mi padre primero”, expuso.



El pasado año hizo una declaración similar en medio de publicaciones y declaraciones promoviendo su candidatura para el 2028.



A pesar de esas declaraciones, al día siguiente el diputado Rafelín Pérez declaró su respaldo a la candidatura presidencial de Omar. “Hay más de 29 diputados que están apoyando a Omar Fernández, Omar es un atractivo y nosotros hemos visto como en el pasado certamen electoral venció al candidato del gobierno, y nosotros seguimos esa tendencia”, expuso el representante de la FP.



Al día siguiente, el vocero de la bancada de diputados de la FP, Rafael Castillo, dijo que su candidato presidencial es Leonel Fernández y que eso no está en debate en su partido.



Vieja guardia cierra filas con Leonel



Por el tema, algunos miembros de la Dirección Política y de la vieja guardia de la organización han cerrado filas con Fernández. Son los casos de los dirigentes Joaquín Gerónimo, Radhamés Jiménez y Roberto Rosario.



“Omar es la nueva estrella de la política dominicana, una mina de oro y está en la Fuerza del Pueblo, pero todo tiene su tiempo dice el Eclesiastés, y otra forma de decirlo es el tiempo de Dios es perfecto”, dijo Gerónimo recientemente.



El vicepresidente de la FP, Radhamés Jiménez, ha sido de los dirigentes que más ha insistido en que Fernández es el candidato de la FP para el 2028 y en esta nueva oleada de promociones a favor de Omar, se hizo eco de la publicación de un dirigente de la FP, que dio cuenta de un encuentro entre ambos para definir la estrategia para ganar las elecciones de 2028.



“Visitando al amigo y compañero Radhamés Jiménez, con el cual estamos compartiendo ideas para llevar al compañero presidente Leonel Fernández al poder en 2028”, publicó Fausto Montes de Oca, en X una publicación que compartió el vicepresidente del partido verde.



Roberto Rosario es otro dirigente de la FP que ha insistido en que para el 2028, la boleta presidencial de la organización está definida con Leonel Fernández.



“La sociedad dominicana en esta coyuntura, requiere y necesita de un timonel experimentado para rescatar el país, y lo identifica por sus hechos cuando le correspondió gobernar, Leonel Fernández”, expuso en sus cuentas de redes sociales.



Rosario, alto dirigente de la FP, también declaró que a lo interno de la organización hay una campaña contra los dirigentes que defienden la candidatura de Fernández. “Les recuerdo a todos que ese fue el camino recorrido por el PRD, y en 1973 dio como resultado al PLD, ese mal se reprodujo en PLD, nace la FP, y los resultados están a la vista, para no mencionar otros episodios tristes”, advirtió a los dirigentes del partido verde.

“Observo algunos pueblistas de nuevo cuño, y algunos de los viejos, que quieren promover la persona de su simpatía sobre el cadáver del líder y de los que identifican como le parezca, con calificativos que en nuestra opinión no deben usarse entre compañeros, inventan cosas, incluso, tratan de presionar o jubilar todo aquel que se atreve a plantear cualquier otra persona como candidato diferente al que ellos promueven”, expresó en su cuenta de X.



Igualmente, añadió que los dirigentes de su partido que promueven candidaturas no deben hacerle el trabajo al PRM hablando mal de sus compañeros de partido. “Hablando mal de nuestros pueblistas, señalando las supuestas debilidades, de las personas a quienes ven como obstáculo o enemigo, es el camino más expedito para la derrota en 2028”, advirtió.



Un frente contra David



En el PRM los asomos de la competencia se salen de control en las redes sociales y tienen como principal blanco a David Collado, el mejor colocado para ganar la votación para la candidatura.

Hasta el momento al menos ocho dirigentes han sido identificados como precandidatos. Además del ministro de Turismo aspiran Raquel Peña, Carolina Mejía, Yayo Sanz Lovatón, Wellington Arnaud, Tony Peña Guaba, Guido Gómez Mazara y Roberto Fulcar.



Todas las encuestas colocan a Collado puntero para ganar las primarias del PRM. Sin embargo, en los distintos grupos de dirigentes de la organización el principal tema es la necesidad de hacer un frente de todos los precandidatos para combatir a Collado, porque divididos es difícil que ninguno logre derrotarlo.

Recientemente, imágenes y un audiovisual difundido por los equipos de Carolina y Yayo, fue interpretado en ese sentido, sin embargo, ambos dirigentes han aclarado por distintas vías que son compañeros de causa política y amigos persnales.



En el marco del proceso de renovación interna que el PRM tiene en agenda para el próximo año, los proyectos presidenciales se posicionan para colocar sus fichas en cargos internos.

Igualmente, en la pasada campaña electoral los principales aspirantes presidenciales dieron impulso a sus cuadros para cargos legislativos.

De hecho, en varios momentos, aspirantes como Yayo y Carolina han mostrado músculos de la cantidad de legisladores que le apoyan.



Entre los dirigentes del PRM se comenta que los nuevos proyectos que se puedan sumar, se dificulta el crecimiento debido a que la mayoría de la estructura partidaria ya tiene compromisos con los proyectos que madrugaron en sus planes por conquistar la boleta para el 2028.



En la dirigencia del PRM también hay consenso en que el presidente Luis Abinader, líder de la organización, no se inclinará por respaldar a ningún precandidato y que además es el garante de la unidad de la organización luego de las primarias de 2028.



El PRM escoge la candidatura presidencial con el padrón interno y ese proceso es administrado por la Junta Central Electoral (JCE) por mandato de la Ley de Partidos y Agrupaciones políticas 33/18.

La fecha de elección de la candidatura divide

En el PLD, el conflicto llegó al Tribunal Superior Electoral y suspendió la reunión del Comité Central pautada para el 8 de junio. El proceso arrancó sin consenso y mantiene enfrentado al sector dominante del PLD con un grupo de dirigentes cada vez más numeroso que cuestiona la estrategia para el reposicionamiento de la organización en el mercado electoral que ha perdido. En la actual coyuntura, el enfrentamiento fundamental es entre Abel Martínez, excandidato presidencial y Francisco Javier García, que terminaron divididos en la pasada campaña electoral. Martínez se opone a que se adelante para marzo de 2026 la elección de la candidatura presidencial, mientras que García es el dirigente que ha mostrado mayor interés en que se mantenga esa decisión. En ese proyecto, el famoso jefe de campaña del PLD cuenta con el respaldo de Danilo Medina y del sector dominante dentro de la organización. Sin embargo, Abel no es el único que rechaza esa medida, también otros presidenciables como Francisco Domínguez Brito, Margarita Cedeño y Juan Ariel Jiménez. El primer revés legal a esa decisión detuvo la agenda del PLD de oficializar el 8 de junio a los precandidatos.

Ni la ley ni la Junta han detenido la campaña

La campaña por la candidatura presidencial en los principales partidos y hasta en los minoritarios arrancó temprano como ocurría antes de que se aprobara la ley 33/18 y se pusiera un plazo para el inicio de la precampaña.



La JCE ha hecho por lo menos tres advertencias a los partidos políticos sobre la campaña adelantada e incluso ha amenazado con aplicar sanciones como la no admisión de la candidatura a quienes violen los plazos legales.



A pesar de eso, es cada vez más evidente que la campaña para el 2028 arrancó sin vuelta atrás.

Los dirigentes del PRM son los más cuidadosos con las promociones, especialmente porque todos ocupan cargos en el Estado.



Los dirigentes con proyectos presidenciales han dicho que renunciarán a sus cargos desde que se oficialice la precampaña. Claramente han hecho ese compromiso Yayo Sanz, director de Aduanas y Guido Gómez, director del Indotel.



En el caso de Carolina Mejía, ocupa un cargo de elección popular, por lo que no podrá renunciar para ocuparse solamente de su proyecto político. Lo propio ocurre con la vicepresidenta Raquel Peña.

Manolo Pichardo

Leonel Fernández no es un producto. No es una marca, él es un fenómeno inédito caracterizado por otros valores. el no es una postal…”

Víctor Fadul del PLD

Reiteremos nuestro firme respaldo y confianza en el proceso democrático y participativo que está llevando nuestro partido”