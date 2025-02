Los partidos de mayor incidencia en el país, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) coinciden en la mayoría de las propuestas sobre el contenido que debe tener el proyecto de ley que la Junta Central Electoral (JCE) depositará en el Congreso para regular las candidaturas independientes.



Los aspectos fundamentales en los que coinciden los partidos políticos son relativos al tiempo en que deben registrarse las organizaciones sociales que pretendan presentar candidaturas independientes, el financiamiento de esos proyectos y el impedimento de que los dirigentes de los partidos que pierdan en las procesos internos de los partidos no puedan postularse en candidaturas independientes.



Sobre el tiempo, el PRM propone que los plazos de declaración de las candidaturas debe ser el mismo para los partidos políticos y que la JCE debe otorgar personería jurídica a las agrupaciones cívicas o sociales que decidan presentar candidaturas independientes.



En cuanto a la candidatura única, el PRM propone que una persona no podrá aspirar a un cargo de elección popular en un partido y luego presentar una candidatura independiente.



“Las agrupaciones cívicas y sociales, así como los candidatos independientes tienen que ser sustentados por estas, estarán sujetas a los mismos derechos y deberes que las agrupaciones políticas en lo que concierne a los plazos, derechos y deberes de campaña electoral, prohibiciones, régimen sancionador, y demás disposiciones establecidas en el régimen electoral a los fines de garantizar la equidad en la participación”, expone el PRM en la carta de propuesta firmada por el delegado político, Sigmund Freund.



Sobre el tiempo el PLD propone que las organizaciones sociales y políticas que sustenten candidaturas independientes deben registrarse ante la JCE a más tardar un año antes de las elecciones. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) propone ese mismo plazo en su escrito ante la JCE.



El PLD propone además que deben establecerse mecanismos para evitar el transfuguismo con una candidatura única. “Ninguna persona podrá postularse como aspirante a una precandidatura o candidatura a través de un partido y posteriormente presentarse como candidato independiente en cualquier nivel de elección en el periodo constitucional para el cual se postuló originalmente”, expone la propuesta de la organización.



En cuanto al número de aspirantes, el PLD propone que la JCE regule el número de organizaciones sociales que postularán candidaturas independientes conforme al principio de razonabilidad. En cuanto al financiamiento, el partido de oposición propone que las organizaciones que postulen candidaturas independientes sean sometidas al mismo régimen de fiscalización de los partidos políticos.



La propuesta depositada por la Fuerza del Pueblo y firmada por su delegado político, Manuel Crespo, plantea los aspectos que debe regular la legislación y establece que se deben definir y regular las agrupaciones cívicas o sociales creadas por la sentencia TC-0788-24, así como establecer la responsabilidad de sus directivos y órganos de gestión, determinando el alcance de su participación en las elecciones.



La propuesta depositada por la Fuerza del Pueblo y firmada por su delegado político, Manuel Crespo, plantea los aspectos que debe regular la legislación y establece que se deben definir y regular las agrupaciones cívicas o sociales creadas por la sentencia TC-0788-24, así como establecer la responsabilidad de sus directivos y órganos de gestión, determinando el alcance de su participación en las elecciones.



Para la FP, la ley también determinar los mecanismos de financiamiento disponibles para estas agrupaciones, así como un régimen de fiscalización sobre sus gastos y establecer la no inscripción de candidaturas independientes para quienes hayan aspirado en contiendas internas en partidos, evitar un descontrol en la inscripción de candidaturas que pueda afectar el desarrollo del proceso.



También se debe determinar el procedimiento y los plazos para la inscripción ante la JCE, estableciendo requisitos claros para la postulación de candidaturas independientes en cada nivel de elección a través de las agrupaciones, incluyendo el respaldo ciudadano mínimo necesario para su legitimación y las reglas de sustitución antes y después de los comicios.

Proponen regular la boleta y los delegados

La FP entiende que la ley también debe definir el diseño de la boleta electoral, incluyendo la ubicación y numeración de los candidatos independientes, entre otros aspectos. “Determinar el número máximo de candidaturas independientes por demarcación y nivel de elección, así como el mecanismo de solución en caso de que se presenten más aspirantes de los permitidos”, puntualiza la organización. También insta a regular la propaganda electoral de esas agrupaciones y de sus candidatos independientes, así como determinar un método efectivo para el conteo de votos y la asignación de escaños para las candidaturas independientes, así como los mecanismos para cuotas.

Otro tema abordado por la FP es la definición del formato, la cantidad y los requisitos de acreditación de los delegados de estas agrupaciones y sus candidatos ante la JCE y los colegios electorales. “Determinar un sistema para la resolución de conflictos contenciosos relacionados con las candidaturas independientes. Los partidos ya tiene todos y otros aspectos más regulados, y así debe de ser para los candidatos independientes”, apunta. Sobre ese aspecto, el PLD propone que esa competencia se le asigne al Tribunal Superior Electoral.