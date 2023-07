Periodista Alexis Alvarez lanza candidatura a regidor

Email it

Santo Domingo.- El periodista y ex dirigente estudiantil Alexis Álvarez oficializó su candidatura a la regiduría de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, por el Partido Generación de Servidores (GENS), el cual es presidido por el aspirante presidencial Carlos Peña.

Ante decenas de personas y bajo el eslogan “juntos podemos y sin falsas promesas”, Álvarez se comprometió a trabajar por todas las comunidades de su demarcación, promoviendo de manera íntegra el emprendimiento comunitario, el deporte, la cultura y la educación, ya que entiende que son los “únicos elementos para erradicar los Niní, es decir, los jóvenes que ni trabajan ni estudian”, expresó.

Asimismo, denunció que es lamentable que los presupuestos asignados para desarrollar los sectores de esa zona capitalina, no se estén ejecutando de manera participativa. Además, de que muchas necesidades básicas, como el agua potable, no se han solucionado definitivamente, ni siquiera, en barrios como Arroyo Manzano, Fundación o Palma Real, que se encuentran cercano al río Isabela.

El nuevo candidato a regidor cuestionó la forma en que las actuales autoridades realizan algunas obras. “Solo llegan en tiempos de campañas políticas y no en el marco del período real de la necesidad de los comunitarios”, ponderó Alvarez, ex dirigente del Movimiento Cultural Universitario (MCU) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y ex presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Palma Real y Zonas Aledañas (Aseupaz).

Explicó que tiene un programa homogéneo y realizable para solucionar problemáticas de la circunscripción 2, tal es el “caos” vial de la avenida Monumental que colinda con Los Girasoles y que afecta a más de 40,000 personas. Igualmente, el diseño de parques, auditorios, espacios deportivos y economía circular comunitaria en los sectores que los ameriten.