Santo Domingo.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana tronó contra la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, institución a la que acusó de actuar sesgada contra las administraciones que encabezó el expresidente Danilo Medina, mientras que a casi cinco años de la gestión del presidente Luis Abinader, no se conoce la primera auditoría.

Johnny Pujols sostuvo que el PLD ve con preocupación que, a más de cuatro años del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, dicha institución, lo que está hablando, es de las administraciones que encabezó el partido morado.

Pujols pidió al órgano fiscalizador de los recursos del Estado que le explique al país dónde están las auditorías que le deberían haber hecho a las instituciones públicas en los últimos cinco años, porque, según él, la función de la Cámara de Cuentas es darle seguimiento y auditar la gestión en curso.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el alto dirigente de la organización opositora agregó que todo parece indicar que dicha institución no parece haber trabajado desde el 2021 hasta el año en curso, porque no se ha visto ni una auditoría.

El joven dirigente político advirtió que si en dicho periodo no se realizó ninguna auditoría, está muy mal, y si la realizaron y no la publican, la situación es peor, e insistió en preguntar cuál es la razón por la que no se sabe el resultado de la administración pública en los gobiernos del PRM.

“Es sumamente preocupante que no haya auditorías de la gestión actual, y luego se la pasan diciendo todo tipo de cosas de la administración anterior, muchas veces sin ningún sustento y queriendo desinformar”, denunció el secretario general del PLD.

Recordó que cuando se hace una auditoría a una institución pública, en cualquier época, se hacen una serie de observaciones y se le pide al incúmbete de la entidad auditada que le ofrezca explicaciones de esos hallazgos, y cuando le hacen llegar esas informaciones, el órgano auditor ajusta el resultado de la auditoría en las conclusiones, hace constar lo que pidió y la información que le entregaron.

“Pero lo que se hizo fue filtrar el informe de lo que ellos han hecho sin considerar la documentación de respuestas, ni siquiera se menciona, lo que constituye una arbitrariedad malintencionada”, reprochó.

Cuestionado sobre en quién recae la culpa de su denuncia, si es de los pasados integrantes de la Cámara de Cuentas o de los recién designados, el dirigente peledeista respondió que “es una responsabilidad compartida”.

“Es lamentable porque ahora está asumiendo Emma Polanco, pero es usted que lo está publicando; tenga el mismo valor y empiece a publicar las de los últimos cinco años”, insistió.

Advirtió que las auditorías que hace ese gobierno a través de la Contraloría General de la República son para control interno, porque dicha institución es parte del proceso, y por ende la auditoría externa viene de la Cámara de Cuentas, “que teóricamente no es escogida por el Poder Ejecutivo, pero en la práctica eso fue lo que se hizo”.

Critica JCE actúe con desidia frente a campaña que realizan funcionarios aspiran a candidatura presidencial

Johnny Pujols, quien es secretario general del PLD, criticó la falta de equilibrio que exhibe la Junta Central Electoral respecto a la campaña electoral a destiempo, pues mientras le llama la atención a la oposición cuando realiza alguna actividad de carácter político, guarda silencio con el proselitismo abierto que están realizando funcionarios del gobierno que aspiran a la candidatura presidencial.

Pujols recordó que a partir del 2021, cuando el PLD inició un proceso para preseleccionar a la persona que presentaron como candidato en los pasados comicios, el órgano comicial le llamó la atención de manera recurrente, y el partido morado precisó que ejercía sus derechos constitucionales.

“Evidentemente que hay una inequidad. Yo recuerdo que en el 2022 y 2023 que corrimos un proceso, la Junta recurrentemente nos llamó la atención, y nosotros respondíamos que teníamos el derecho a la libertad de reunión y de tránsito, a lo que el órgano electoral nos dijo que podíamos hacerlo solo bajo techo, porque no se podían realizar actividades al aire libre”, precisó el secretario general peledeista.

Agregó que “hicimos todo lo que teníamos que hacer en el partido para respetar esa decisión, y ahora nosotros vemos que en el PRM los funcionarios en ejercicio hacen actividades públicas al aire libre, grandes manifestaciones, y no ha habido ni siquiera una advertencia de parte de la Junta”.

“Es bueno que tomen las decisiones más equilibradas, equidistantes, porque va generando molestias en la oposición”, advirtió el dirigente opositor al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Indicó que “al organismo le ha faltado un poco más de autoridad para decir lo que no está permitido; igual sucede con el tema de las encuestas que a veces pretenden posicionar candidatos del oficialismo, porque el gobierno tiene más capacidad para organizar ese tipo de mediciones, y tener asociados a gente que va posicionando a sus candidatos”.

Reconoció que el órgano comicial ha hecho un esfuerzo para ser más abierta en los últimos meses, y desde el PLD han tenido una buena relación y conversación, sobre todo con el tema de las candidaturas independientes. Se ha mostrado receptiva a propuestas que el partido morado ha presentado, y lo consultó y permitió plantear su posición con respecto al proyecto de ley que sometió al Congreso Nacional.

Pujols dice que hay otra situación que le preocupa al PLD, que es el tema del financiamiento de los procesos electorales, el acceso y el límite de los recursos que se pueden utilizar. ¿Cuál es el mecanismo que va a implementar la Junta Central Electoral? Si se van a hacer valer los topes establecidos que, además, son exagerados.

Johnny Pujols dice partido morado acoge medida cautelar TSE y suspende convocatoria Comité Central

El Partido de la Liberación Dominicana no convocará al Comité Central el ocho de junio para escoger la plancha de aspirantes a la candidatura presidencial para los comicios del 2028, acogiendo la medida cautelar dispuesta por el Tribunal Superior Electoral, y esperará hasta que dicha Corte se pronuncie sobre el fondo del expediente que está apoderada.

“Nosotros lo que estamos es en la disposición de esperar el fallo del TSE sobre esa parte principal, que es el fondo del asunto, como dicen los abogados; estamos a la espera de que el tribunal decida sobre eso”, precisó Johnny Pujols al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

El dirigente opositor dijo que habrá que ver cuál es la decisión final que adopte el Tribunal Superior Electoral. “Por lo pronto, evidentemente, hay una solicitud del TSE, la cual establece que de manera provisional se suspenda la convocatoria del Comité Central y, por lo tanto, nosotros, de manera provisional, no estamos convocando el Comité Central; estamos a la espera de esa decisión de esa Corte”.

Agregó que nunca ha habido de parte del PLD la intención de violar la ley electoral, y siempre se ha partido del criterio de que, entre julio y octubre del 2027, la decisión que tomen respecto a anticipar, unificar o acordar entre los aspirantes no tiene un carácter vinculante. “Es parecido al proceso que se hizo en el 2022, no existe ese interés de parte de la organización”.

Recordó que el partido morado tiene la presión de otras organizaciones que también están en campaña, que tienen aspirantes internos, y es parte del ejercicio democrático.

“De hecho, los aspirantes, en el caso del PLD, la mayoría o una gran parte de ellos han explicado que no están en desacuerdo con que se anticipe el proceso, sino que haya una discusión que permita el consenso, que estén de acuerdo en cómo y cuándo, pero no necesariamente están todos de acuerdo en que se haga en el 2027; dejan abierta la posibilidad de que sea antes, pero que haya un proceso de discusión previo”, aclaró Johnny Pujols.