PLD denuncia PRM usa recursos del Estado para hacer campaña

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció a través de un documento enviado al titular de la Junta Central Electoral (JCE), que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), hace uso de recursos públicos para campaña electoral de candidatos.

“Muy cortésmente, luego de saludarle, tenemos a bien dirigirnos a usted en ocasión de denunciarle nuevamente que funcionarios del Gobierno central continúan haciendo uso ilegal de los recursos del Estado para promover y beneficiar a candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM), incurriendo así en groseras violaciones a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, núm. 20-23 (en lo adelante LORE); así como solicitarle prohibir los actos inaugurales de campaña del gobierno central y que el Pleno de la Junta Central Electoral acoja la recusación del miembro titular Rafael Vallejo Santelises por las razones que se exponen en lo adelante”, cita la carta.

En el documento la organización política denuncia siete casos de “uso ilegal de recursos del Estado” en diferentes provincias del país.

El lunes veintidós (22) del presente mes, en franca violación a la Ley Electoral, el señor Nolberto Ortiz de la Cruz, Diputado del PRM por la provincia Monseñor Nouel, expresó en la comunidad de Bejucal, en un encuentro con residentes de dicha comunidad, que el presidente de la República, Luis Abinader Corona, le había manifestado lo siguiente: ‘Si no gana tu síndico no cuente que vienen obras para Bejucal, me lo dijo ahí al oído…me lo dijo, me lo dijo, yo no sé quién estaba cerca por ahí pero el presidente se me acercó al oído, él sabe que yo soy nativo de aquí…y me dijo ‘tiene que ganar aquí la sindicatura aquí sino no cuente con obras, ni asfalto ni aceras ni contenes ni más nada para acá’, porque no es verdad que el presidente va estar utilizando cuartos en un síndico ajeno, de otra gente”, se le escucha decir en un video de 55 segundos que está incluido en una memoria portátil USB anexa a la presente comunicación.