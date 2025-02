El financiamiento de la Usaid a Participación Ciudadana sigue generando enfrentamiento entre directivos de la entidad y el PLD.



El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), consideró ayer indispensable y urgente el esclarecimiento de las denuncias, basadas en documentos oficiales del gobierno de los Estados Unidos, sobre el uso en el país de fondos internacionales, en particular los otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) a Participación Ciudadana.



“Se trata de un legítimo reclamo ciudadano sobre el manejo de recursos extranjeros en la vida política nacional” y su eventual impacto en la política nacional, “especialmente en el proceso electoral del 2020”.

En opinión del PLD, la transparencia no puede ser selectiva ni interpretarse como un ataque cuando se solicita con fundamentos.



“El PLD no ha señalado ni acusado a periodistas, comunicadores ni a ninguna persona en particular. No lo ha hecho ni lo hará. No practica la difamación, pero tampoco aceptará ser objeto de ella”, expresa el Partido morado y de la estrella amarilla en la rueda de prensa encabezada por Johnny Pujols, su secretario general en compañía de Yván Lorenzo, vicepresidente, Maribel Acosta, José Dantés Díaz y Karen Ricardo.



A juicio del PLD, Participación Ciudadana ha dejado de lado la respuesta a la pregunta principal en esta denuncia sobre el uso de fondos internacionales en la política dominicana y la obligación de rendir cuentas sobre ellos.



“Participación Ciudadana ha mantenido durante años un discurso de constante ataque contra el PLD. Su reacción actual confirma su agenda de deslegitimación contra el partido, pero la pregunta central sigue sin respuesta”, subrayó el PLD.



La organización de oposición afirmó que la entidad no partidista en vez de procurar desviar la atención de un asunto de alto interés nacional, debió explicar en qué se utilizaron los fondos de USAID, si su uso influyó en la política nacional, de manera especial en las elecciones del 2020 o en la agenda mediática del país, y quiénes se beneficiaron de esos recursos y qué mecanismos de rendición de cuentas han aplicado.



En ese sentido, el partido morado expresa que el país exige que Participación Ciudadana publique los destinatarios específicos de los fondos recibidos desde el 2015 hasta la fecha, los programas y actividades financiados con estos recursos y los criterios de distribución y su impacto en la política nacional.

PLD dice le extraña PC se sienta ofendida

“Participación Ciudadana no puede sentirse agraviada cuando se le solicita rendir cuentas. Si no hay nada que ocultar, no debería haber resistencia en presentar los documentos y detalles correspondientes”, sostiene el PLD.



Se explica en el documento expuesto por Johnny Pujos que lo que está en juego es la confianza en las instituciones. “El PLD no busca confrontación, sino que se une a la sociedad en la exigencia de respuestas”, expresa.