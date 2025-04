Pocos dirigentes del PLD con perfil presidencial acogieron la decisión del Comité Político de elegir la candidatura en el primer trimestre de 2026.



Mañana se vence el plazo de un mes que dio el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para que los dirigentes de la organización interesados en la candidatura presidencial se inscriban ante la comisión de Arbitraje y Unidad que encabeza Lidio Cadet.



Hasta el momento, del Comité Político solo Francisco Javier García presentó sus aspiraciones, además de dos desconocidos del Comité Central, Mafred Mata y Mario Bruno González. La cúpula del PLD en la reunión del pasado tres de marzo acordó escoger la candidatura presidencial en el primer trimestre de 2026, y puso un plazo de 30 días para que los dirigentes interesados se inscribieran.



La comisión de arbitraje y unidad se reunió con los dirigentes Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito y Juan Ariel Jiménez.



La comisión, que además de Cadet la integran el secretario general, Johnny Pujols, Alejandrina Germán, Melanio Paredes y Temístocles Montás, tendría en agenda encuentros con otros dirigentes.



El Comité Político del PLD no ha vuelto a reunirse luego de esa decisión que no logró el consenso de los integrantes ni de los presidenciables.



Abel Martínez expresó públicamente su oposición a la escogencia de la candidatura presidencial del PLD fuera de los plazos de ley y sin las garantías de imparcialidad de la comisión responsable de administrar el proceso.



En esa misma tesitura se pronunció Margarita Cedeño, que dijo que la organización debe respetar los plazos de ley.



Según una información difundida en Vanguardia del Pueblo, del PLD, el coordinador de la comisión explicó el procedimiento que seguiría.



“Esta comisión recibe las cartas, cuando tengamos todas las intenciones con el plazo establecido se las haremos llegar al Comité Político y éste convocará al Comité Central cuando considere de lugar, y ahí se establecerá quiénes serán las y los aspirantes”, señaló.



Cadet dijo que la decisión del PLD de adelantar la escogencia de la candidatura presidencial no viola los plazos establecidos por las leyes ni los plazos establecidos por la JCE.



El Comité Central del PLD es el órgano que escoge los precandidatos presidenciales en la organización. En una entrevista reciente, Danilo Medina, presidente y líder del PLD, defendió la decisión y dijo que quienes tengan aspiraciones deben respetarla.

Multitud inscribió a FJG como aspirante del PLD

Las aspiraciones presidenciales de Francisco Javier García son las que han concitado mayor interés en el PLD y el dirigente de mayor perfil de los que se han inscrito hasta ahora. En el actual contexto luce favorito entre los aspirantes. Sin embargo, Abel Martínez, excandidato presidencial, ha adelantado que se presentará de nuevo, pero que en esta ocasión lo hará en el marco del plazo legal que establecen las leyes electorales y la propia Junta.