Francisco Javier García, miembro del Comité Político del PLD y del equipo de estrategia de la organización, contradijo ayer públicamente al candidato presidencial de la organización, Abel Martínez, al considerar que el PLD favorece las alianzas y que “nadie gana solo”.



Aclaró que en el Comité Político no se ha tratado el tema, pero que se formó una comisión integrada por el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Danilo Medina, el secretario general Charles Mariotti, el candidato presidencial Abel Martínez y el propio Javier García.



“El Partido de la Liberación Dominicana ha sido y es un partido proalianzas, no antialianzas. El PLD nunca ha ganado unas elecciones sin alianzas”, afirmó García en un comunicado de prensa difundido por la Dirección de Comunicaciones del PLD.



Agregó que esa comisión aún no se ha reunido y que se acordó que el tema no se iba a tratar públicamente. Sin embargo, la pasada semana, Martínez informó que el PLD no hará alianza con la Fuerza del Pueblo. Martínez dijo que el PLD no hará alianza con partidos “que fueron aliados al PRM”.



García recordó que en el año 2012 el PLD ganó las elecciones con una alianza de 14 partidos, en el 2016 con 13 y en el 2020, cuando perdió, fue cuando menos partidos aliados llevó.



Sobre el tema, el presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, dijo que pronto se sabrá la decisión de ese tema. Según informaciones no oficiales, la mayoría de los miembros del Comité Político del PLD estaría de acuerdo en una alianza opositora.



Sin embargo, no ha sido discutido en el Comité Político que no ha sido convocado y se supo que tendría en agenda un encuentro para el próximo lunes.



Mientras el PLD define qué hará sobre las alianzas, los alcaldes siguen renunciando. El último caso fue el de Moca, en Espaillat, Miguel Guarocuya, que dejó el partido morado para pasar a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM).



Sobre las alianzas, los partidos de oposición están en conversaciones para participar unificados en las elecciones municipales para los cargos de alcalde y directores de distritos. Cuestionado sobre el avance de esa propuesta, José Francisco Peña Guaba sostuvo que la mayoría de los partidos participaría en un bloque opositor y que el PLD si decide no participar en esa coalición podría ir solo a las elecciones municipales. El presidente del PRD, Miguel Vargas, estaría gestionando que el PLD se integre al bloque de oposición.

García dice le dolió su renuncia a equipo Abel

Entrevistado en el programa Hoy Mismo, el dirigente del PLD confesó que le fue difícil la decisión de su renuncia como jefe de campaña del proyecto de Abel. “Hacer esta carta de renuncia para mí no fue una tarea fácil, desde que empecé a ver una serie de circunstancias que había que resolver. A veces me despertaba a las 3 de la mañana y no podía conciliar el sueño bien porque decía nosotros debemos corregir algunos problemas que tenemos”, dijo.