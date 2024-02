El proceso electoral celebrado ayer podría calificarse de exitoso, en cuanto a organización y ejercicios del derecho ciudadano. No así en cuanto a la participación, debido a que todo indica que el nivel de abstención fue muy elevado.



A partir de este lunes se podría tener una idea exacta del promedio de dominicanos que acudieron a los centros de votación a cumplir con su deber democrático, sin embargo, los analistas y actores de la sociedad civil estiman que el número podría sobrepasar el 60%. Más de 8.1 millones de personas estaban hábiles para votar en estos comicios.



En caso de ser así, los datos pondrían en entredicho la legitimidad del proceso que recién concluye e invita a los actores políticos a reflexionar sobre las consecuencias para la sociedad dominicana, a juicio del vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, de la enorme abstención.



Abstención afecta credibilidad



“La tendencia es que, viendo los resultados que está dando la Junta Central Electoral, que parecería que va haber una gran abstención y eso, evidentemente que va a tener un impacto en cuanto a la legitimidad de todos los que resulten electos”, explicó Castaños Guzmán.



Describió que, desde el punto de vista del modelo democrático, tiene un impacto el hecho de que la minoría elija a las autoridades gubernamentales.



“Esa abstención, debe llevar a la clase política y a la sociedad dominicana al centro de la reflexión. Tenemos que abordar ya este tema, y ver qué es lo que está desmotivando a muchos de los dominicanos a ir a los centros de votación a votar”, enfatizó.



¿Por qué la gente no va a votar?



El abogado y comentarista Nelson Espinal Báez explicó que esta abstención se debe mirar desde varios factores; la ciudadanía no ve en los gobiernos locales la solución de sus necesidades o aspiraciones.



También porque no se tiene conciencia de educar en la importancia del gobierno local; los gobiernos locales no tienen políticas definidas en favor de sectores como mujer y juventud y otros segmentos de la población; falta de involucramiento de los sectores productivos y la sociedad civil con fortalecer los gobiernos locales.

Ven al presidente como la solución

Espinal Báez refiere que esos elementos, y más, producen que la gente no se sienta motivada a votar en las municipales, por lo que es necesario educar sobre la importancia del gobierno local. “La ciudadanía en sentido general ve más a los presidentes y a los gobiernos centrales como la solución a sus problemas (…) Tenemos cultura democrática para el presidente, para los senadores, diputados pero no para el gobierno local”, enfatizó.