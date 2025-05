Luego de que la comunicadora Ingrid Jorge afirmara públicamente poseer un video íntimo que supuestamente involucra a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) expresó su respaldo total a la funcionaria y condenó con firmeza lo que calificó como una campaña de descrédito personal.



A través de un comunicado oficial, la organización política manifestó su apoyo incondicional a Raful, que además es miembro de su Dirección Ejecutiva, y señaló que se trata de “campañas aviesas, desproporcionadas y atroces, dirigidas a amedrentar y empañar la reputación de las personas”.



“Reafirmamos nuestro compromiso con la dignidad, el respeto y la integridad de todas las personas que participan en la vida pública, sin distinción de género, por tal razón de igual forma nos solidarizamos con la destacada comunicadora y exministra de Cultura, Milagros Germán”, dice la misiva.



El Partido Revulucionario Moderno indicó que se trata de una campaña disfrazada de opinión pública y manipulación mediática, que atenta “contra los valores que promovemos como partido y como sociedad”.



Faride procederá legalmente



Por otro lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, difundió ayer un video en el que denuncia la campaña de descrédito y chantaje digital de la que ha sido víctima en los últimos meses, y anunció que ha instruido a su equipo legal para iniciar acciones judiciales contra todos los involucrados.



En la pieza audiovisual, la funcionaria expone cómo esta campaña ha escalado hasta el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para fabricar rumores con contenido falso sobre su vida personal. “Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad”, afirmó.



Raful, quien ha defendido una gestión basada en la transparencia, la independencia y el fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana, no solo hizo un llamado a la reflexión nacional sobre los peligros del uso malicioso de la tecnología, sino que dejó claro que no tolerará más ataques ni falsedades: “Sabemos quiénes son. No les temo. He instruido a mis abogados para iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia”, dijo.



El mensaje no se limita a su defensa personal. En su declaración, la ministra de Interior y Policía advierte que esta amenaza puede alcanzar a cualquiera -incluso a niños y adolescentes- y llama a la ciudadanía a asumir colectivamente la protección de su verdad y su reputación.



“Esto solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y el respeto”, sostuvo.



De acuerdo con el comunicado de Interior y Policía, la publicación del video marca un precedente institucional en la lucha contra la difamación digital y el uso de inteligencia artificial para destruir la honra de figuras públicas y privadas.

PRM también muestra apoyo a Milagros Germán

La comunicadora Ingrid Jorge también dijo que en el supuesto video íntimo que asegura tener en su poder, la exministra de Cultura, Milagros Germán, sería la persona que aparece acompañando a la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful. En ese sentido, el PRM también expresó su apoyo a la comunicadora Germán. “Hacemos un llamado a la reflexión a la ciudadanía en general para condenar estas acciones que laceran lo más profundo de nuestra sociedad y que amenazan la libertad de expresión como reivindicación de la democracia el marco del respeto al honor y a la libertad individual”, concluye el partido oficialista.