Pacheco se suma a las aspiraciones por la secretaría general y nuevos dirigentes sacan músculos a lo interno

El exitoso Partido Revolucionario Moderno (PRM), que en solo diez años ha acumulado el mayor poder mediante el voto en la historia democrática, en los próximos meses entrará en el proceso de reconfiguración de las fuerzas internas, lo que representa un reto para el partido oficial.



La salida del escenario de Luis Abinader como líder electoral del PRM y al mismo tiempo de Hipólito Mejía, plantea que en el partido oficial surgirán fuerzas internas que empezarán a manifestarse a partir de la renovación pautada para el 2026 y luego con la escogencia de la candidatura presidencial.



Históricamente, esos desafíos han sido difíciles de superar por los partidos políticos, de hecho, fue la causa de la división y salida del escenario electoral de los Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de la caída del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Ya hay varios dirigentes como Alfredo Pacheco, Gloria Reyes y Jean Luis Rodríguez que activan sus proyectos para la secretaría general, cargo que será escogido en la segunda mitad de 2026. La pasada semana Pacheco sostuvo una reunión con 112 diputados del PRM que respaldan su proyecto para la secretaría general.



Otros nombres como el de Deligne Ascención suenan para el cargo, pero el exministro de Obras Públicas y actual titular de Organización no ha dicho si estaría interesado en el cargo.



La secretaría general es la posición que ha generado interés en el marco del proceso de renovación interna, debido a que se da por hecho que el presidente Abinader asumirá la presidencia de la organización a partir del próximo año.



Desde que se fundó el PRM, Hipólito Mejía y Luis Abinader han compartido el liderazgo del partido azul, pero Abinader en mayoría dominante.



De cara a la renovación del próximo año Carolina Mejía dejará el cargo de secretaria general cuando cumplirá ocho años en esa posición y no puede aspirar a repetir porque los estatutos de la organización prohíben a sus dos principales directivos aspirar a la candidatura presidencial o a la vicepresidencia mientras ocupen esos cargos.



Hasta el momento, Mejía es una de las principales figuras presidenciables del PRM para las elecciones de 2028.



El artículo 166 de los estatutos del PRM sobre incompatibilidad entre cargos de dirigencia y electivo establece: “El presidente y el secretario general del partido no podrán aspirar, aunque renuncien previamente, a la Presidencia y Vicepresidencia de la República antes del término del mandato para el cual hayan sido elegidos o designados”.



El reto de Carolina es que, al dejar el segundo cargo más importante del partido oficial, es que pueda mantener el poder interno que tiene Hipólito Mejía, en caso de que no resulte electa candidata presidencial.



Dirigentes avanzan



Entre los dirigentes que han aumentado su poder a lo interno del PRM, figura el titular de finanzas y aspirante a la candidatura presidencial, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón. De hecho, dos de los proyectos a la secretaría general están cerca del también director de Aduanas, Alfredo Pacheco y Gloria Reyes.



Sobre la escogencia de las nuevas autoridades, Sanz Lovatón ha dicho que se inclinaría por titulares en esos cargos con los que el presidente Abinader se sienta cómodo para realizar el trabajo partidario en el caso de que, efectivamente, asuma la presidencia la organización a partir del próximo año.



Actualmente tiene una cuota importante de cargos internos que ocupan dirigentes de su proyecto político. Igualmente, varios de los integrantes de su estructura política han sido beneficiados con cargos en el Gobierno. En cuanto a su proyecto presidencial, lo apoyan al menos 40 diputados, cinco senadores y funcionarios municipales.



La incidencia interna de David Collado, el mejor posicionado para ganar la candidatura presidencial, es limitada. Su principal cuadro es Kelvin Cruz, subsecretario nacional de la organización. Sin embargo, Collado tiene un amplio apoyo en el sector municipal, así como de senadores y diputados.



El reto de Collado es avanzar a lo interno del PRM y en el proceso de renovación colocar algunos de sus cuadros en los cargos internos para que logre equilibrar la balanza de la simpatía interna que no se inclina a su favor, a pesar del amplio apoyo que tiene fuera de la organización.



De los aspirantes presidenciales, Wellington Arnaud se conoce como un dirigente de estructuras, sin embargo, luce en desventaja ante sus competidores en el dominio de los cuadros dirigenciales. Arnaud tiene la ventaja que compitió en las primarias del PRM en 2019, lo que facilita su camino hacia la candidatura presidencial.



Otros aspirantes como Tony Peña Guaba y Guido Gómez Mazara, cuentan con menos arraigo a lo interno de la organización. En el caso de Gómez Mazara la beneficia que compitió en las pasadas primarias con el presidente Luis Abinader y obtuvo el 5% de los votos.



La vicepresidente Raquel Peña también entró en la competencia interna del PRM por la candidatura presidencial, aunque tiene enormes ventajas frente a sus competidores, como el nivel de reconocimiento y sin rechazo interno, tiene el desafío de avanzar en los espacios internos del PRM y a nivel de estructura.

Peña llegó a la Dirección Ejecutiva del PRM en el proceso de renovación de 2022.

La preocupación



Dirigentes como Andrés Bautista, presidente ad vitam y el presidente de la organización, José Ignacio Paliza, han advertido sobre la necesidad de preservar la unidad de la organización en el proceso de selección de la candidatura presidencial.



Igualmente, la Junta Central Electoral ha advertido de sanciones a los dirigentes de los partidos que violen los plazos establecidos por las leyes electorales porque es a partir de julio de 2027 cuando quedará formalmente abierta la campaña interna para los cargos de elección popular para las elecciones de 2028.

Renovación



La ley de Partidos Políticos obliga a las organizaciones partidistas a realizar el proceso de renovación cada cuatro años. La disposición está contenida en el artículo 28 de la Ley 33/18.



“Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos renovarán periódicamente y mediante mecanismos democráticos los puestos de dirección de sus organismos internos, de conformidad con los períodos que fijen sus estatutos, sin que en ningún caso la duración de esos períodos exceda el tiempo de mandato consagrado constitucionalmente para los cargos de elección popular.



El PRM fue fundado en 2014 y hasta el 2018 sus autoridades principales fueron sin elección previa. Su primer presidente fue Andrés Bautista y el secretario general, Jesús Vásquez Martínez.



En 2018, el PRM escogió por primera vez sus autoridades y se hizo en un acuerdo previo entre Abinader y Mejía. Desde entonces y hasta 2026, José Ignacio Paliza ha sido el presidente, dos periodos seguidos y lo mismo Carolina Mejía, actual alcaldesa del Distrito. A partir de 2026, el PRM entra en una fase, nuevas autoridades y su principal líder electoral fuera de la competencia.