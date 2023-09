El Partido Revolucionario Moderno (PRM) va el domingo a las primarias cerradas sin sobresalto en la elección de la candidatura presidencial, pero con cautela en la elección de las candidaturas a la alcaldía de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste.



El partido de gobierno escogerá más de mil cargos municipales que incluyen todas las regidurías, directores de distritos municipales y vocales, con la excepción del 20% de la reserva de cada una de esas plazas. Para esa cantidad de cargos, se inscribieron más de tres mil dirigentes del PRM, según informó la Comisión Nacional de Elecciones Internas.



El secretario de organización del PRM, Deligne Ascención, ha afirmado que esperan la asistencia de 400 mil votantes de un padrón superior a los tres millones de inscritos que la organización depositó ante la Junta Central Electoral (JCE).



La cantidad de votantes que acuda a las urnas es uno de los puntos que representan mayor reto para el PRM, debido a la gran cantidad de militantes. Sin embargo, históricamente, las votaciones internas generan pocas expectativas, especialmente porque por la candidatura presidencial no hay ningún sobresalto en que el presidente Abinader la tiene garantizada con amplio margen.



En cuanto a la candidatura presidencial no hay sobresalto en las votaciones cerradas del PRM pues el presidente Luis Abinader no tiene competencia. Se inscribieron además como precandidatos los dirigentes Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y Delia Ortiz.



La JCE no incluyó los votantes del exterior en las primarias por las dificultades organizativas para el montaje de las votaciones en el exterior.



Competencia grandes municipios



El mayor reto para las primarias del PRM estará concentrado en la escogencia de las candidaturas a la alcaldía de Santo Domingo Este. Se someterán a votación, el actual alcalde, Manuel Jiménez, Dío Astacio, Adán Peguero y Bertico Santana. Este último recibió el respaldo de tres dirigentes del PRM que aspiraban a encabezar la boleta municipal.



Otro reto importante será la escogencia de la candidatura de Santo Domingo Oeste.



Compiten por la boleta el actual alcalde, José Andújar, el exalcalde, Francisco Peña y el diputado Elías Báez.



En ambas demarcaciones, el PRM había decidido escoger la boleta mediante encuestas, pero luego varió por primarias.



Estas internas son organizadas por la JCE por mandato del artículo 46 de la Ley 33/18.

Promo en las redes para invitar a las votaciones

Los dirigentes del PRM han empezado a promover la votación del domingo a través de las redes sociales. El presidente de la organización, José Ignacio Paliza, arrancó la campaña de motivación bajo el lema: “Yo creo en ti”. La consigna de la promoción es “volveremos a ganar”. Entre los dirigentes que se han sumado figuran la secretaria general, Carolina Mejía y el titular de finanzas, Yayo Sanz Lovatón, entre otros dirigentes del partido oficial.