Las elecciones del 2024, hay tres proyectos electorales, pero la posibilidad de polarización podría ser entre el PRM y la FP.



En 1994, cuando el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aunque con fuertes cuestionamientos y en medio de una crisis, ganó la presidencia de la República, nadie imaginó que dos años más tarde, ese partido quedaría en un lejano tercer lugar en las elecciones del 1996. Desde entonces, nunca se volvió a levantar. Nadie vaticinó que el partido que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que quedó en un lejano tercer lugar con 13% en 1994, dos años más tarde, 1996 ganaría los comicios.



En 2012, cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) estuvo a un tris de ganar la Presidencia y alcanzó casi un 47% de las votaciones, a nadie se le cruzaría por la cabeza que en las votaciones siguientes, en el 2016, el partido rey y el más viejo del sistema, quedaría fuera de competencia y hasta ahora luce sin posibilidades de recuperar el protagonismo que tuvo por más de 50 años.



En 2020, nadie previó que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que sacó 61.76% en el 2016, perdería de las elecciones del Revolucionario Moderno (PRM), con apenas 6 años de fundado, con una votación de 34.98% cuatro años ante y que lucía sin crecimiento electoral hasta siete meses antes de las elecciones.



La historia electoral del país y la región enseña que en política, nada se puede descartar, por lo que la posibilidad de que la competencia por la Presidencia en el 2024 ocurra entre los dos partidos jóvenes del sistema, el PRM y la Fuerza del Pueblo (FP) es una idea que gana cada vez más terreno.



Si esa posibilidad se concretiza, el 2024 sellaría la salida definitiva del protagonismo electoral de las tres siglas partidistas dominantes en el país durante 60 años, el PRSC, el PRD y el PLD.



¿Por qué la competencia por la Presidencia sería PRM vs FP?



La FP nació en el 2019, nueve meses antes de las elecciones del 2020, y tras la salida del PLD del poder, la organización ha venido en crecimiento y ha afirma que ya cuenta con un millón de miembros con la promesa de llevar esa cifra a dos millones en mayo del 2023. La organización cuenta con 58 mil 255 direcciones de base y 3 mil 697, direcciones medias.



El principal empuje que tiene la organización de cara al 2024, es que Leonel Fernández luce como el líder de oposición, y hasta ahora, el presidente Abinader que luce que se repostulará, ha escogido a Fernández como contrincante, lo que se observa en las respuestas a las críticas del expresidente.



Aunque las encuestas sobre la situación del país, el posicionamiento de los partidos políticos no se están publicando, no indica que no se hagan. En los círculos políticos y empresariales, se da como un hecho que el líder de la FP está en la segunda posición de las preferencias electorales, superado por Abinader.



Lo que es evidente es que la FP no recorrerá el mismo camino del PRM con el PRD. Esa organización lucha por su espacio, lo que no ocurrió con el PRD porque cedió espacio al aliarse con el PLD en el 2016. La nueva organización lucha con el PLD por el mismo espacio, que en las últimas elecciones alcanzó un 37% de los votos, pero ha bajado en las preferencias del electorado por el impacto de la derrota y los efectos de las acusaciones de corrupción.

Variables que favorecen FP compita con PRM

Objetivamente, el deterioro que pueda afectar al gobierno por el impacto de la crisis económica, la FP y Leonel Fernández tienen más posibilidad de capitalizarlo que el PLD. El partido morado todavía tiene muchos retos que vencer como evitar una segunda división en la escogencia de la candidatura presidencial fijada para el 16 de octubre de este año y lidiar con los casos de corrupción contra funcionarios del pasado gobierno. Incluso, si el PLD logra salir unificado de su cita, aún tendrá que trabajar duro para posicionar su candidato que ellos mismos reconocen que marcan menos que la sigla en intención de votos y eso favorece a los verdes. Además, habría que observar cómo se desarrolla la lucha por el liderazgo de la organización cuando se escoja la candidatura presidencial con el actual líder y presidente del PLD, Danilo Medina. En ese sentido, es posible que la batalla por mantener el control de la organización impida el crecimiento de la candidatura presidencial. Otro factor que favorece a Fernández y la FP es que en tiempos de crisis, como ahora, si el gobierno paga en las urnas el descontento de la población, Leonel encarnaría la figura con experiencia para tiempos de crisis, lo que afectaría a un candidato nuevo del PLD. Sin embargo, como partido político, el partido morado es la referencia de éxito en la administración pública.