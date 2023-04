La resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que establece el sistema de votación manual para los comicios de 2024 y la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados desde los recintos electorales, continúa generando rechazo en los partidos de la oposición.



Al participar este jueves en el panel de CDN y elCaribe, los delegados políticos de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Opción Democrática (POD) ante la Junta Central Electoral, Tácito Perdomo y Franiel Genao, respectivamente, coincidieron en señalar que República Dominicana necesita avanzar hacia la digitalización y el uso mayor de las tecnologías en los procesos electorales.



Para Franiel Genao, un elemento central del Siglo XXI, es el papel que juega la tecnología en facilitar los procesos de la cotidianidad. “Y qué proceso más cotidiano e importante para la vida en sociedad que las elecciones, que es el momento donde nos ponemos de acuerdo sobre a quién le damos el mando o dirección del Estado, de nuestra sociedad y del sentido común”, adujo.



El dirigente opositor añadió: “Nosotros podemos aplicar la tecnología para mejorar eso y facilitar la participación, porque, sin participación en la política, no tiene sentido el hecho de que exista el ejercicio o siquiera que existan los partidos”.



Dijo que es de opinión que se debe avanzar hacia la digitalización y automatización de los procesos electorales, porque es la única manera de mejorar el sistema, pero sobre todo, la mejor forma de recuperar la confianza de los electores.



“Tuvimos algunos reparos que fueron escuchados por la JCE, pero otros no. Por ejemplo, planteamos que en el escrutinio debía incorporarse no solo lo que plantea la junta, que es positivo, de que se pueda grabar las incidencias por parte de los delegados y los observadores de escrutinio, sino, además, que la Junta, como institución, lo organice y ponga cámaras en cada colegio electoral. Eso se puede hacer con un celular”, expuso.



Además, sugiere que los periodistas y los medios de comunicación acreditados ante la Junta Central Electoral, puedan entrar a cualquier colegio electoral a inspeccionar el escrutinio, como sucede en otros países del mundo, dentro de los cuales señaló a Suiza, España, Inglaterra, Costa Rica, Chile y Venezuela.



Indicó que en esas naciones los medios de comunicación pueden entrar y ver el proceso de escrutinio de los votos, ya que se trata del momento genuino donde se eligen las personas que van a dirigir el Estado, “a quienes van a tomar decisiones sobre nuestra vida, sobre la calidad de la educación de nuestros hijos, sobre la calidad de la salud de nuestros hospitales, ¿por qué no podemos verlo?”.



Aunque reconoció que la resolución de la Junta Central Electoral tiene presenta avances significativos, entiende que se deben reforzar algunos espacios de mejora. Insistió en que el país debe avanzar en incorporar la tecnología como un elemento para recuperar la confianza de la sociedad en la política nacional.



Los argumentos de Franiel Genao son refrendados y reforzados por el delegado político del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) ante la Junta Central Electoral (JCE), Tácito Perdomo, al señalar que no solo se debe prestar atención al voto manual, sino también al escrutinio que se realiza bajo esa modalidad, por considerar que se presta para muchas maniobras fraudulentas, en perjuicio de las organizaciones más pequeñas.



“El asunto es que, más allá de una actitud de conservadurismo o de temor a la tecnología, hay que ver para qué se presta fundamentalmente el escrutinio y voto manual; pero estamos en el escrutinio, que es esencial, incluso, más que el voto… porque lo que hace ese sistema es cercenar los derechos o las voluntades ganadas por los partidos menores”, planteó. Puntualizó que esta situación favorece de manera subyacente a los partidos que personifican alianzas, al tiempo de señalar que de alguna manera todas las organizaciones políticas irán aliadas en los comicios del 2024, salvo raras excepciones.



“Resulta que los partidos que no personifican alianza, no tienen delegados, el delegado es del partido que significa la alianza. Entonces, se combinan los delegados que están ahí, dicen: mi voto es mío, y yo lo pongo donde yo quiera. Por ejemplo, llegó un voto de un partido pequeño aliado y dice pónselo al mío, y el otro no le perjudica, porque le van a permitir a él lo mismo. Hacen eso y a los partidos pequeños en muchas ocasiones les quitan los votos que logran”, abundó.