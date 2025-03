Alfredo Pacheco exhorta a “amigos externos” a que dejen trabajar “tranquilos” a los legisladores

La Cámara de Diputados solicitará al Senado de la República en la próxima semana que las versiones de reforma del Código Penal que hay en el Congreso Nacional sean estudiadas por una comisión bicameral.



Así lo informó ayer el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, al enviar a estudio a dicha comisión los dos proyectos de modificación del Código Penal que hay en esa ala congresual.



Sin detallar cuántos pliegos de ley son ni quiénes son sus proponentes, reveló que otras versiones serán sometidas al Congreso en la próxima semana, las cuales también serán estudiadas por esa comitiva. Las comisiones bicamerales son para agilar el conocimiento de las iniciativas.



Pacheco exhortó al Pleno a respetar las posiciones que tenga cada quien sobre el Código Penal (sea provida o procausales) e instó a los “amigos externos” a que “dejen trabajar tranquilos” a los legisladores.



El congresista no informó los nombres de los diputados miembros de la comisión, aunque, por lo general, lo integran legisladores de la Comisión Permanente de Justicia; que está presidida por Wandy Modesto Batista Gómez, diputado perremeísta de La Romana.



Las dos iniciativas remitidas a estudio en la sesión fueron sometidas por los diputados Rogelio Alfonso Genao Lanza, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC); y Soraya Suárez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quien lo hizo junto a decenas de colegas. Ambos documentos legislativos no contemplan las tres causales del aborto. En la Cámara Alta también hay otra versión “provida” sometida por el senador reformista Ramón Genao Durán. Con esta son tres los códigos penales en el Congreso, hasta el momento.



El pasado martes, la Cámara Alta conformó una comisión especial para estudiar el Código Penal, presidida por Santiago Zorrilla e integrada por Pedro Catrain, Omar Fernández, Franklin Romero, Antonio Tavéras Guzmán, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc y Cristóbal Venerado Castillo.



Respeto al criterio de cada quien



El presidente de la Cámara de Diputados exhortó a sus colegas a respetar el criterio de cada quien y a los amigos externos, que luchan con mucha pasión, que por favor “nos dejen trabajar tranquilos”.



“Hagan todas sus cosas, pero de ahí para afuera…pero no vaya a poner pañitos a los colegas sin su consentimiento”, enfatizó.



Dijo que el que quiera poner un pañito azul (provida) o verde (procausales) en su curul, que lo haga; y el que no desee, no se lo ponga, porque invadir el asiento de un legislador “es un acto incorrecto”.



“Vamos a respetar el criterio de cada diputado o diputada, por lo menos aquí”, reiteró.



El comentario es en el marco de que el pasado miércoles congresistas que defienden la vida desde la concepción hasta la muerte colocaron pañuelos azules en sus asientos, similar a pasadas legislaturas. Esos diputados se reunieron con entidades civiles, que les entregaron la versión del Código Penal sometida por Soraya Suárez y colegas.



Una de las representantes de esas organizaciones fue Damaris Patrocinio, presidenta del Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, quien en la pasada legislatura entregó cajas “provida” a diputados, provocando un gran revuelo en la sesión.



Mensaje a comunicadores



Alfredo Pacheco aprovechó la sesión de este jueves para dirigir parte de su mensaje a “los comunicadores” (cuyos nombres no reveló), de quienes señaló que están en su derecho de emitir sus opiniones sobre el Código Penal.



Resaltó que hay una “amiga comunicadora” que se lo “come con yuca” todos los días por el tema del Código, a pesar de que están de acuerdo con las tres causales.



Las tres causales consisten en permitir el aborto cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto, la vida de la madre esté en riesgo o el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.



Ambiente propicio para aprobar la reforma



El titular de los diputados adelantó que ha conversado con varios senadores y gran parte del liderazgo nacional de que “probablemente” la reforma del Código Penal será aprobada en la República Dominicana, que es más importante que cualquiera de las posiciones que pueda tener algún legislador.



Afirmó que tratarán de que en esta legislatura, año o cuatrienio el país tenga lista la importante pieza.

El diputado está seguro que en la década del 2020 al 2030 no ha pasado ni pasará un proyecto más importante que la reforma del Código Penal.



Manifestó que por esa normativa los diputados han pagado “un precio alto” en términos de difamación.

Estudio del proyecto de ley de alquileres.

En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados conformó la comisión especial para el estudio del proyecto de ley de alquileres.



La comitiva estará presidida por Amado Díaz e integrada por Jorge Tavares, Mélido Mercedes, Giovanni Bautista, Gustavo Sánchez, José Caravaggio, Aníbal Díaz, Onabel Aristy, Eduard Cruz, Rogelio Genao, Roseli Polanco, Luis Gómez Benzo, Fanny Méndez, Wandy Batista y Rafael Castillo.



El marco legislativo que busca actualizar la ley actual (Ley 4314), fue reintroducida por Alfredo Pacheco. La iniciativa, que es una demanda nacional, ha perimido en otras ocasiones.