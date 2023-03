Email it

En más o menos 70 días se empezarán a conocer las alianzas electorales entre los partidos en la medida en que se revelen las reservas del 20% de las candidaturas que permite la ley. Los partidos deben informar sobre las plazas reservadas a la JCE a más tardar el primero de junio próximo.



Los principales partidos políticos del sistema ya han definido el modelo de elección de las candidaturas a cargos de elección popular para los comicios de 2024 y con eso empiezan a despejar el panorama electoral.



Igualmente, las conversaciones para futuras alianzas empiezan a tomar forma en los próximos 60 días el panorama sobre el alcance de los acuerdos electorales entre 30 partidos que tiene el sistema quedará más claro.



El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ya informó que escogerán mediante encuestas los cargos más importantes para los próximos comicios y solo van a primarias los que aspiren a regidores y vocales de distrito.



Además, las autoridades del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han informado que las candidaturas de 2024, incluida la presidencial, serán escogidas en primarias cerradas. Se espera que la Dirección Ejecutiva del PRM se reúna la próxima semana para oficializar el método de elección.



Mientras que la Fuerza del Pueblo, decidirá el método de elección en la reunión de la Dirección Política la próxima semana, sin embargo, se sabe que la organización se inclinará por el método de las encuestas para elegir la mayoría de los cargos. En el caso de la candidatura presidencial, se escogería a Leonel Fernández por aclamación.



La FP tendrá que convocar a la Dirección Central para ratificar el método de elección que decida la Dirección Política, por ser el máximo órgano de decisión del partido verde.



El PRM debe convocar al Comité Nacional para ratificar la metodología, pues según sus estatutos, es la máxima autoridad de decisión.



El párrafo tres del artículo 45 de la Ley 33/18 establece que el tipo de padrón a usar para la elección interna y el método de escogencia de los candidatos lo decidirá el máximo órgano de decisión conforme a los estatutos de cada partido.



La JCE fijó el 14 de abril la fecha límite para los partidos decidir sobre la modalidad de elección y puso un tope de tres precandidatos para los cargos de diputado, regidores y vocales y de diez para senadores, alcaldes y directores de distrito municipales.



Reservas y alianzas



El PLD no se reservó ninguna plaza para cumplir la cuota de 20% que le permite la ley, esa decisión da espacio a posibles acuerdos con otros partidos de oposición. Habría que ver la decisión que tome la FP sobre ese tema y desde el PRM será una señal para garantizar cupos a los potenciales aliados.



Desde el litoral opositor, José Francisco Peña Guaba informó del nacimiento de la Coordinadora Electoral Opositora con representantes de los principales partidos de oposición.



“La cúpula de los partidos deben entender que el presentar varias boletas nos hará perder a todos; el oficialismo, no importa lo que obtenga en votos, unida su alianza, ganaría si vamos divididos”, advirtió el veterano político.



En la coordinadora de la alianza hay representantes de los principales partidos de oposición pero no son representantes institucionales sino dirigentes que apuntan a un acuerdo de la oposición para las elecciones de 2024.

La oposición comienza a acomodar la alianza

Al inicio de esta semana, el secretario político de la FP, Radhamés Jiménez, opinó que, para los comicios municipales del 2024, tendrá que producirse alguna clase de acuerdo entre las fuerzas políticas opositoras. “En las elecciones municipales del 2024 tendrá que producirse algún tipo de alianza de la oposición para enfrentar al Gobierno, que tiene los recursos y ha venido conquistando alcaldes”, señala un comunicado de prensa difundido por la propia organización política.



En el PLD, la otra organización partidaria más importante de la oposición, varios de sus dirigentes del más alto nivel han externado la necesidad de un entendimiento con otros partidos opositores. Esa organización designó una comisión de alianzas que integran el presidente del partido, Danilo Medina; el secretario general, Charlie Mariotti; el candidato presidencial Abel Martínez y el jefe de campaña, Francisco Javier García.



El Partido Revolucionario Dominicano también ha mantenido un discurso crítico hacia el gobierno del Partido Revolucionario Moderno y su dirigencia también tiene un criterio unificado en torno a la necesidad de una alianza opositora.