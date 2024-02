Al participar en el desayuno de elCaribe, junto a Cuquín Victoria y Archie López, Salcedo habló de su visión política en esta coyuntura.



El exalcalde del Distrito Nacional y quien fue dirigente del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), dijo que en esta etapa de transición política que vive el país ve con buenos ojos la reelección del presidente Luis Abinader.



“Ustedes saben que apoyé al presidente Luis Abinader en el proceso pasado y de ahí para acá he establecido un vínculo de afecto con él, no soy funcionario del gobierno, pero la Constitución le faculta para un segundo mandato, y estaría en disposición de apoyar la reelección del presidente Luis Abinader”, apuntó.



Agregó que su decisión fue para apoyar un proceso de alternabilidad democrática y que fue muy enfático en ese tema cuando entró en contacto con Abinader y otros dirigentes del PRM.



Salcedo contó que sus primeros encuentros con el presidente Abinader fueron con la intervención del fallecido Orlando Jorge Mera, cuando todavía militaba en el PLD.



“El candidato Luis Abinader me pidió una reunión y me reuní con él en casa de Orlando Jorge Mera, y lo que hablemos fue de que él pensaba del país, algo importante a la hora de apoyar a una persona; él un poco me habló de la visión que tenía del país, la visión sobre temas puntuales y me pareció correcto”, reveló sobre su encuentro con el presidente Abinader cuando todavía era candidato.



Sobre su salida del PLD, dijo que lo hizo porque en ese partido se había perdido el sentido de cuerpo y que en lo personal fue víctima de algunas “situaciones desbordadas”.



“Yo sentía que el partido en el cual yo había militado por espacio de veinte y pico de años, había perdido el sentido de cuerpo que todo partido debe tener para poder transitar y ser exitoso y ya no me sentía identificado, incluso había padecido algunas situaciones desbordadas a lo interno del partido, con lo cual nunca estuve de acuerdo, pero ya era insostenible para mí”, contó el también humorista y presentador de televisión.



Salcedo sostuvo que cuando se presentó la coyuntura de un proceso de alternabilidad y que era conveniente al país que se produjo ese cambio en la República Dominicana y que fuera motivo de reflexión en otra parte.



“A mí se me planteó firmar un acuerdo (dirigentes del PRM), en una reunión y les dije que quería que les quede claro a ustedes que yo estoy apoyando un proceso de alternabilidad en el poder que hoy se llama Luis Abinader y pudo haberse llamado, otro nombre, es otra cosa la que yo estoy viendo”, apuntó.



Expresó que con el presidente Abinader ha desarrollado un vínculo de respeto. Con relación a la participación política de su hijo, Roberto ángel Salcedo que es miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que su proyecto “no tiene nada que ver conmigo”.



“Roberto ángel ha estado desarrollando su trabajo por él, no tiene que ver absolutamente nada conmigo, y si es funcionario del gobierno y es parte de la Dirección Ejecutiva, son vidas totalmente diferentes, Robertico es escogidista, yo soy aguilucho”, expresó.