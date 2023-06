Email it

La plaza, que dominó por 8 años Abel Martínez, queda vacante tras su salida

El municipio cabecera de Santiago, una de las demarcaciones de más impacto político del país por el número de electores y por ser la segunda ciudad más importante, de cara a las elecciones municipales de febrero, tendrá que elegir un nuevo líder municipal.



La plaza queda vacía para ser ocupada por un nuevo liderazgo luego de que Abel Martínez, que ganó en dos periodos consecutivos, encabece la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Tras la victoria interna de Martínez en la consulta del PLD para escoger la candidatura presidencial, varios dirigentes de la organización en ese municipio se lanzaron para sustituirlo en la alcaldía. Finalmente, el diputado Víctor Fadul y el dirigente Jeffry Infante, han mantenido sus aspiraciones por el PLD.



La organización decidirá la candidatura mediante encuestas que aplicará desde que arranque la precampaña.



El presidente de la organización, Danilo Medina, llamó a la dirigencia a proclamar como candidatos a los dirigentes que no tengan competencia y a definir por consenso los casos en los que haya más de un aspirante, pero hasta ahora en Santiago eso no ha ocurrido.



Por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) aspiran Ulises Rodríguez, que fue el candidato a la alcaldía de esa organización en las pasadas elecciones y perdió ante Martínez con diez puntos de diferencia. Actualmente es director de Proindustria y miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM.



A encabezar la boleta municipal del PRM también aspira el administrador general de Edenorte, Andrés Cueto.



El dirigente del PRM además es miembro del Comité Nacional y en su gestión se ha caracterizado por ruidos vinculados a los apagones. Un tercer aspirante es el dirigente Rubén Polanco.



Por la Fuerza del Pueblo (FP) aspiran la exdiputada Altagracia González, que además es integrante de la Dirección Política de la organización.



También el exdirector de la Corporación y Acueducto de Alcantarillado de Santiago (Coraasan), Silvio Durán.



El político renunció al PLD hace poco tiempo y se juramentó en la FP. Un tercer aspirante en esa organización es Sigfredo Serulle, hermano del exalcalde Gilberto Serulle. Antes fue dirigente del Partido Democrático Institucional (PDI) que tiene alianza con la FP.



Históricamente, Santiago ha demostrado que ninguna organización puede considerarse dueña de la plaza, pues a lo largo de la historia electoral de los últimos 20 años distintos partidos han ganado en la demarcación.



Del 2002 hasta 2020, tres partidos han ganado la alcaldía de Santiago. El fallecido dirigente del Partido Reformista, José Enrique Sued, fue alcalde en dos periodos consecutivos 2002-2006 y 2006-2010. Antes había ocupado la plaza en el periodo 1994-1998.



En las elecciones de 2010, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se quedó con la plaza al postular en su boleta al exdiputado Gilberto Serulle, que abandonó las filas del PLD disgustado porque no obtuvo candidatura.



El PLD conquistó la plaza en 2016 con Abel Martínez. El dirigente del partido morado, que ya había sido diputado por varios periodos y fue presidente de la Cámara de Diputados cuatro años, logró retener la plaza para el partido morado en 2020, a pesar de la división y de la ola del PRM que arrasó con la mayoría de los cargos electivos en los pasados comicios.



En el actual contexto político, el gobierno del PRM tiene un alto ingrediente de figuras de Santiago. Además del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña es de la llamada Ciudad Corazón, así como el presidente del Senado, Eduardo Estrella.

Ulises Jiménez, excandidato a la alcaldía. Andrés Cueto aspira a la candidatura. Rubén Polanco, dirigente del PRM. Altagracia González, aspirante de FP. Silvio Durán, dirigente de la FP. Víctor Fadul, diputado del PLD y aspira. Jeffy Infante, dirigente del PLD.

Julio César Valentín ha sonado para el PRM

El exsenador por varios periodos por el PLD, Julio César Valentín, ha sido mencionado como posible candidato a la alcaldía por el PRM. Valentín renunció al PLD hace algunos meses luego de la elección de Abel Martínez como candidato presidencial. Tras su salida del partido morado, el expresidente de la Cámara de Diputados sometió el reconocimiento de su partido ante la Junta Central Electoral (JCE), denominado Justicia Social. Entre los dirigentes políticos lo que se comenta es que el exmiembro del Comité Político del PLD habría hecho un acuerdo para pasar a las filas del PRM en calidad de partido aliado, luego del reconocimiento de su organización. Sería en un acuerdo de ese tipo que encabezaría la boleta municipal del partido oficial en Santiago. Sin embargo, no todos los dirigentes de esa agrupación están convencidos de que sería estratégicamente conveniente que la candidatura no recaiga en un dirigente de las filas del PRM.