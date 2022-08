En el Congreso Nacional está todo listo para los actos de este 16 de agosto, donde no sólo se inicia la segunda legislatura ordinaria correspondiente a este 2022, sino que también deberá producirse la elección y juramentación de los bufetes directivos de las cámaras legislativas, para lo cual, la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que ostenta la mayoría congresual, propuso la ratificación de las actuales autoridades.



En la explanada frontal de la sede del Poder Legislativo, fue levantado un escenario donde se desarrollarán parte de las actividades protocolares diseñadas por la Cámara baja.



Para la importante fecha, no se espera la presentación de ninguna plancha distinta a la que sugiere mantener a Eduardo Estrella como presidente de la Cámara alta y a Alfredo Pacheco en la presidencia de la Cámara de Diputados.



En el Senado los únicos cambios se darán a nivel de algunas vocerías, luego de la renuncia al cargo presentada por Faride Raful, y tras la incorporación de un nuevo bloque integrado por los senadores Ramón Rogelio Genao del Partido Reformista Social Cristiano, y Antonio Marte quien recientemente se declaró “independiente”. Los demás bloques permanecerán igual.



En tanto que, en la Cámara de Diputados, repetirá Julito Fulcar como vocero de la bancada oficialista.

Con antelación, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) escogió a Juan Julio Campos como vocero, en sustitución de Gustavo Sánchez.



En el partido Fuerza del Pueblo (FP) se estrenará Omar Fernández, por Rubén Maldonado, y en la vocería del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), estará Pedro Botello en sustitución de Rogelio Alfonso Genao.



Mientras que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) designó como vocero al diputado Saury Mota, quien releva en el cargo a la diputada Fiordaliza Peguero.



La nueva legislatura inicia con el desafío que tienen los congresistas, de dar salida a decenas de iniciativas que, aunque fueron declaradas prioritarias, aún están pendientes de aprobación como son: el Código Penal, la reforma a la Ley de la Seguridad Social, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de Agua entre otras.



Al respecto senador Iván Lorenzo aseguró: “el Partido de la Liberación Dominicana está comprometido con que haya un nuevo Código Penal dominicano que respete la dignidad de la mujer”.



Dijo, además, que no escatimarán esfuerzos para que haya una nueva ley de Seguridad Social, que no sea tan abusiva con los trabajadores, pues a su entender, estos reciben una miseria de pensión después de haber dejado su vida al servicio del país.



También los senadores Pedro Catrain y Rogelio Genao, entienden a partir de ahora, todos los esfuerzos del Congreso deben estar centrados en la aprobación de un nuevo Código Penal.



“Entendemos que es el momento de tener un nuevo Código Penal en la República Dominicana (…) que no se puede posponer más, que debe salir en los primeros días de esta legislatura”, expresó Rogelio Genao.



Valora la aprobación de la Ley de Extinción





El senador Pedro Catrain adelantó tras la aprobación de la Ley de Extinción, someterá una propuesta de ley para la administración de los bienes decomisados en los procesos penales de los juicios de Extinción de Dominio y los bienes abandonados.



Dijo esta será también una ley importante para la recuperación de los bienes ilícitos.



La alternabilidad en los bufetes directivos de las cámaras legislativas sería propiciada para el período 2023-2024, según lo acordado a lo interno del Partido Revolucionario Moderno durante una pasada reunión.