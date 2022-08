Email it

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó que la actual administración gubernamental “es una gestión de atraso para el país”.



“Es una gestión de retroceso que no se corresponde con las expectativas que el pueblo tenía en cuanto a ese cambio de gobierno”, aseguró.



Vargas insistió en que no hay un solo sector que haya logrado avances.



“No hemos avanzado en la salud, seguridad ciudadana, energía eléctrica y el costo de la vida cada vez más elevado. Todo ha ido empeorando. Esa es la realidad que tenemos hoy y no la podemos disfrazar”, expresó. El dirigente perredeísta añadió que el país es administrado por “un gabinete de gobierno sin experiencia de gestión privada ni pública”.



Vargas Maldonado se expresó en estos términos al recibir a decenas de jóvenes de la provincia de Azua, juramentados inmediatamente en las filas del partido blanco.



Los nuevos militantes estuvieron acompañados del presidente municipal del PRD, Claudio Jiménez, quien presentó a cada uno de los asistentes. Son jóvenes provenientes de un movimiento político que en los pasados comicios apoyó al ahora partido de gobierno. Tras comprometerse a reconocer el trabajo de estos nuevos perredeístas, Vargas reiteró que el “partido del jacho” ascenderá las escalinatas del Palacio Nacional en las elecciones del 2024.