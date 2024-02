Eduardo- Yayo- Sanz explicó que la licencia de José Ignacio Paliza en el gobierno se debe a sus responsabilidades en la campaña, pero que en lo adelante si es necesario que él haga lo mismo, lo haría.



El director general de Adunas, titular de la secretaría de finanzas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, aseguró que ningún gobierno ha cuidado más que Luis Abinader que no usen los recursos públicos en la campaña electoral.



Dijo que aunque puedan ocurrir situaciones aisladas, no hay prueba del uso de los recursos públicos para favorecer los candidatos oficiales.



“No ha habido una prueba fehaciente ni clara, fuera de alguna gente que parquee un camión en lugar inadecuado, o alguien en un exceso de celo use un t-shirt de una institución, pero nosotros estamos tratando de cuidar eso, porque nuestra lucha fue esa”, apuntó el político.



Sanz Lovatón es conservador al hacer las proyecciones porcentuales sobre la cantidad de territorios que ganará su partido en las elecciones municipales del 18 de febrero, pero afirma que lo que ve en las calles y las mediciones que hacen no tiene precedentes en la historia electoral reciente del país.



“A mí me gusta ser conservador a la hora de hacer proyecciones políticas, no me caracterizo por eso, ahora no hay un lugar donde se mida la favorabilidad del presidente Luis Abinader, desde La Altagracia hasta Montecristi, que no logre un apoyo de más de 60%”, aseguró en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Dijo que la favorabilidad y el apoyo que tiene la figura del presidente de la República impulsará el voto municipal a favor de los candidatos del PRM.



Sanz Lovatón consideró que esa realidad además del bueno gobierno que afirma tiene el PRM es la mejor campaña que se puede hacer para ganar en febrero y mayo.



El dirigente del PRM dijo que se mentalizó para una gestión de cuatro años en la Dirección General de Adunas, pero que a partir del nuevo gobierno de Abinader y el PRM estará donde el presidente decida y lo necesite. Afirmó que el país se inclinó por un cambio en el 2020 y “que no volverá al pasado” que representa la oposición.

“A mí me llaman de otro partido para ir PRM”

Sobre la denuncia de los partidos de oposición de que supuestamente el PRM está “comprando sus alcaldes” dijo que se trata de algo que no es cierto y que la libertad de militar en el partido que se prefiera es un derecho constitucional. “A mí me llaman gente de otros partidos para decirme que quieren ir al PRM y apoyar al presidente Abinader”, reveló Sanz Lovatón.