Presidente del Global Youth Leadership Forum (GYLF) destaca rol estratégico del liderazgo joven internacional

En el marco del World Law Congress 2025, Jacobo Pombo, presidente del Global Youth Leadership Forum (GYLF), destacó la importancia de fomentar el liderazgo entre las nuevas generaciones y su papel clave en la reestructuración del orden internacional desde un enfoque integral y responsable con las futuras generaciones.

Durante el evento, que reunió a más de 1,500 participantes de 80 países y 250 conferenciantes, entre los cuales se encontraban figuras destacadas del ámbito legal, político, diplomático y cultural, Pombo reafirmó la necesidad de que los jóvenes asuman un papel activo en los debates internacionales, impulsando un liderazgo transformador que garantice un sistema legal global más accesible y transparente.

Durante su participación en la mesa redonda titulada “Leadership and Law: Lessons of Global Impact”, Pombo destacó la importancia de ofrecer a los jóvenes una plataforma para discutir y abordar los desafíos económicos, políticos y sociales que enfrenta el mundo en la actualidad, las cuales “deben permitirles tomar acción para que no solo sean discursos”.

En ese sentido, agregó la responsabilidad que tienen los jóvenes en la redefinición de los sistemas jurídicos globales, afirmando: “Hoy, los jóvenes tienen un papel fundamental en la redefinición de los sistemas jurídicos globales. Es esencial que lideremos con integridad, conocimiento y empatía, para contribuir a un futuro más justo y equitativo. Todo lo que hacemos debe llevarnos hacia esa meta compartida”.

El World Law Congress 2025 reunió en República Dominicana a figuras de gran peso político y diplomático, como el presidente de ese país, Luis Abinader; Leonel Fernández, expresidente de dominicano, mientras que una de las personalidades más destacadas de este evento fue Su Majestad el Rey Felipe VI de España, quien resaltó su apoyo a la promoción del derecho internacional y la cooperación entre naciones para fortalecer la justicia y la democracia global.

Además, el evento contó con la presencia de otras figuras de renombre, como Iván Duque, expresidente de Colombia, y Marko Bošnjak, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Durante la ceremonia de clausura, se entregó el World Peace & Liberty Award a Sonia Sotomayor, primera mujer latina en formar parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en reconocimiento a su compromiso con la justicia social y los derechos humanos.

Sobre el GYLF

El Global Youth Leadership Forum (GYLF), España, celebra su décimo aniversario convertido en foro de referencia internacional. La edición de 2025 se llevará a cabo entre los días 12 y 17 de octubre en el Palacio de la Magdalena de Santander (España), e irá acompañado de diversos actos sectoriales en todo el mundo.

Bajo el título, “Deglobalization and corporate diplomacy. The new international order”, figuras clave del sector público, privado y académico a nivel internacional, analizarán junto a líderes jóvenes, menores de 40 años, con importantes responsabilidades en sus países, principales desafíos económicos, políticos y sociales que plantea la redefinición del orden internacional iniciada por las principales potencias globales.

Gracias a la participación de gobiernos nacionales, estatales, municipales, empresas multinacionales, organismos internacionales y universidades del primer nivel, a lo largo de estos diez años el GYLF se ha consolidado como un foro global inter-generacional de referencia internacional.