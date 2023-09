La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) graduó este sábado 880 profesionales, que fueron llamados a ser responsables y resilientes frente a los acelerados cambios que impulsa la tecnología.



De los graduandos en esta ceremonia, 607 (69%) son nuevos profesionales de grado y 273 (31%) corresponden a títulos de postgrado. Con 59% y 522 graduandas, las mujeres siguen siendo mayoría en ésta y las ceremonias de los últimos 15 años. La cifra de hombres corresponde a 358, para un 41%.



El rector de la PUCMM, padre Secilio Espinal, explicó que las innovaciones digitales como la inteligencia artificial, están transformando la sociedad y creando oportunidades, pero también retos y desigualdades.

El orador invitado para esta ceremonia fue el analista financiero Alejandro Fernández W., quien habló de una etapa de su vida en la que se encontró, “tumbado, deprimido, durmiendo en un apartahotel” y rezando a Dios que no le permitiera despertar la mañana siguiente.



“La vida, querido graduando, no es lineal. Del punto A al punto B no necesariamente llegarás por la ruta más corta. Prepárate para los ciclos: A veces te sentirás en la cima del mundo. Ojalá que siempre te sientas así, pequeño saltamontes, pero me temo que también estarán las caídas”, advirtió Fernández W., actual superintendente de Bancos.



En esta graduación salen los primeros profesionales de maestrías en Derecho Corporativo y en Gerencia en Servicios de Alimentación. También, salieron primeros ingenieros con certificaciones especializadas en áreas como auditoría de calidad, manejo de recursos sostenibles y de obras hidráulicas.