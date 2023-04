Santiago. En menos de una semana la región del Cibao ha registrado al menos 11 muertes en su mayoría de forma violenta y al menos tres suicidios.



Los hechos revelan al menos 1.5 víctimas por día, situación que genera preocupación en diversos sectores de la sociedad, debido a que la mayoría de los casos fueron por riñas, en aparente ajuste de cuentas y feminicidios. En lista figura la muerte del niño Gioser Luis Féliz, de apenas nueve años, impactado por e un disparo en la cabeza.



Este jueves una jueza conoce la solicitud de medida de coerción contra seis de los implicados.



El otro hecho que ha generado la alarma, fue la forma en que un vigilante Carlos Campusano mató a María Juana Ortiz, luego se trasladó al lugar de trabajo de su esposa Mayra Mordán, a quien también le quitó la vida, en el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel. El vigilante del residencial, Basilio Lebrón quien intentó mediar, también murió.



Tragedia de Bonao



Francisca Esmeralda García, hija de María Mordán, una de las tres víctimas, narró que su padre primero obligó a su madre a leer el salmo 61 de la biblia y después le quitó la vida.



“Mi padre quería tenerlas a las dos y en una ocasión amenazó de muerte a mi mamá. Cuando él me llamó me dijo que estaba sofocado, luego mató a la mujer, a su otra pareja y luego fue a donde mi madre y le dijo que le iba a hacer lo mismo con ella y cometió este horrendo crimen”, manifestó Francisca Esmeralda García.



De su lado, Altagracia Valdez María Marmolejos, esposa del seguridad muerto, con voz afligida cuenta que tenía 23 años de matrimonio con Basilio Lebrón al que definió como “un alma de Dios que no tenía conflictos con nadie y aseguró que todos le querían”.



“Yo me siento mal, mis hijos están destrozados, mis hijos no pueden. Yo no sé qué va a pasar después de esto. Yo le pido a Dios que me dé mucha fuerza para aguantarlo”, dijo Marmolejos.



Otro caso de muerte violenta se trata del gallero Alexis Cruz Marte, de 50 años, en hecho ocurrido en el municipio de Villa González, en Santiago, impactado por varios disparos hechos por desconocidos. Los familiares reclaman que se esclarezca el caso.



Mientras que Joel Alfonso Peña Reyes, murió herido de bala cuando se desplazaba en el carro marca Honda, color blanco, en el tramo el Pino de La Vega.



En Puerto Plata, José Antonio Santos Martínez (Guribo), de 46 años, murió a cuchilladas a manos de Leoncio Alcántara.

Registran tres suicidios en apenas 24 horas

En la provincia Valverde, Kendry Francisco Marrero Cueto, una adolescente de 16 años de edad se quitó la vida disparándose en la cabeza.



Otro caso de suicidio es el de la abogada Joselyn Daniela Camacho Reyes, de 35 años de edad, que fue hallada en la puntilla del malecón de San Felipe de Puerto Plata. Para quitarse la vida tomó una sustancia tóxica, presumiblemente veneno.



En el sector Piantini de San Francisco de Macorís de la provincia Duarte, el arquitecto Misael Pantaleón Rodríguez, de 34 años, se suicidó en su residencia. En San Francisco de Macorís de la provincia Duarte, el comerciante Eddy Cordero mató al presunto delincuente José Luis Lantigua Núñez que penetró a su casa.